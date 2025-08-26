ההופעה המפלצתית של העונה כבר במחזור ה-2?

אם במחזור הראשון השחקנים חיממו מנועים, הפעם כבר אפשר לזהות מגמות. לאמין ימאל והדריבלים, קיליאן אמבפה והשערים – עד כאן הכל נורמלי. אבל את ההופעה של טייז’ון ביוקאנן מוויאריאל אף אחד לא ישכח זמן רב, גם לא בליגת החלומות של ONE, כאשר שלושער שלו מול ג’ירונה עזר לו לספק הופעה שעבר אחרי המחזור השני מועמדת להיות הפורייה ביותר של העונה בפנטזי.

לעמוד המשחק והרכבת הנבחרת שלכם לחצו כאן.

נתחיל מאקס ברצלונה מארק ברטרה סיים עם 10 נקודות אחרי ששמר על שער נקי והוסיף 4 חטיפות (2 נקודות), שני תיקולים (נקודה) וחמש הרחקות (נקודה) לצד הופעה מלאה בבטיס. ג’ובאני לו סלסו שהרשית את גול הניצחון באותו משחק רשם 11 נקודות כשהוסיף גם שלוש מסירות מפתח.

במשחק הדרמטי של המחזור בין ברצלונה ללבאנטה, איבן רומרו הפגיז תשע נקודות עם שער, 2 מסירות מפתח ו-2 דרבילים. בבארסה שחקני ההגנה לא הביאו נקודות רבות הפעם עקב הספיגות, אבל פדרי עם שער ו-2 מסירות מפתח (8 נקודות), פראן טורס עם שער ו-2 מסירות מפתח (8 נקודות), ראפיניה עם בישול, 4 מסירות מפתח ו-2 תיקולים (10) ולאמין ימאל עם בישול, 2 מסירות מפתח ו-9 דריבלים (11 נקודות סך הכל) בלטו. אין ספק שהדריבלים יכולים להפוך לנשק הסודי של לאמין ימאל העונה בפנטזי.

לאמין ימאל (IMAGO)

את המשחק הפורה ביותר סיפקה ויאריאל שהביסה 0:5 את ג’ירונה. סרג’י קרדונה עם בישול ו-3 מסירות מפתח סיים עם 13 נקודות, רפא מרין הוסיף 13 נקודות משלו עם שער, שער נקי ושלוש הרחקות כדור, המגן סנטיאגו מוריניו עם לא פחות מ-16 נקודות (הופע המלאה, בישול, שער נקי, מסירת מפח, 2 דרילים ו-11 תיקולים, נקודה ירדה בגלל כרטיס צהוב).

זה עוד לא הכל. ניקולה פפה תרם 14 נקודות עם שער, שער נקי, שתי מסירות מפתח, 4 דרילים ו-2 תיקולים ולקינוח טייז’ון ביוקאנן שמי שבחר בו נהנה מלא פחות מ-24 נקודות (!), כאשר הוא כבש שלושער ענק (17 נקודות עבור קשר), עזר לשמור על שער נקי, והוסיף מסירת מפתח וחמישה דריבלים.

הופעה קבוצתית אדירה. שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)

בחטאפה קיבלנו שני שחקנים שתרמו 14 נקודות, לואיס מייה עם שני בישולים, 4 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-3 תיקולים, ואדריאן ליסו שכבש צמד והוסיף שני תיקולים מול סביליה. בריאל מדריד, דני קרבחאל חזר ל-11 עם הופעה טובה בה עזר לשמור על שער נקי והוסיף 4 תיקולים (8 נקודות).

עוד בבלאנקוס, דין האוסן שסיים עם 11 נקודות במחזור הראשון הוכיח שזה לא פוקס ותרם הפעם 9 נקודות עם שער נקי, 4 תיקולים ו-5 הרחקות (9 נקודות). ארדה גולר שבישל וסיים עם 8 מסירות מפתח ו-2 תיקולים סיים עם לא פחות מ-16 נקודות, יותר מקיליאן אמבפה שסיים עם 15 נקודות (צמד, 3 מסירות מפתח ושני דריבלים). ויניסיוס, בזמן הקצר שלו על המגרש, סיים עם 9 נקודות בזכות שער, בישול, מסירת מפתח ו-2 תיקולים.

קיליאן אמבפה מאושר (IMAGO)

החידושים במשחק

העונה בליגת הפנטזי צפויה להיות מרתקת ומלהיבה מתמיד, שכן מספר פיצ’רים חדשים התווספו על מנת להפוך את חווית הכדורגל השבועית שלכם להרבה יותר מרגשת.

אם בעונות קודמות מספר מצומצם של אירועים השפיעו על הניקוד, השנה התווספו פרמטרים על מנת שיכולות השחקנים על כר הדשא יבואו טוב יותר לידי ביטוי בניקוד השבועי. מלבד הפרמטרים הקבועים והמוכרים כמו הבקעת שערים, בישולים, שמירת שער נקי וכד’, נוספו הפרמטרים הבאים: מסירות מפתח (נקודה על כ”א), דריבלים מוצלחים, תיקולים מוצלחים וחילוצי כדור (נקודה על כל 2) והרחקות כדור (נקודה על כל 3). כמו כן, החמצת פנדל תעלה לבועט בהפחתת שתי נקודות, ואי-ספיגת פנדל תקנה לשוער 3 נקודות בונוס.

קיליאן אמבפה בועט (רויטרס)

בנוסף, העונה הניקוד יתעדכן תוך כדי המשחקים בזמן אמת, כך שתוכלו לראות את מצב הנקודות והדירוג שלכם בטבלה השבועית והכללית משתנים בהתאם לביצועי השחקנים.

על מנת להקל את מלאכת בניית ההרכב, התווספו בעמוד בחירת השחקנים אייקונים עם מידע אודות שחקנים אשר אינם זמינים, מורחקים, פצועים או עומדים בספק למשחק הקרוב מבחינת כשירות רפואית.

הפנטזי של ONE חוזר בענק!

החוקים

מדי שבוע יעמוד לרשותכם תקציב של 120 מיליון על מנת לבנות סגל של 11 שחקנים פותחים וארבעה מחליפים. יש לבחור מחליף בכל אחת מחוליות ההרכב (שוער, מגן, קשר וחלוץ), כך שאם שחקן מחליף יצבור יותר נקודות משחקן הרכב, הוא יחליף אותו בחישוב הניקוד הסופי של אותו מחזור.

עליכם לבחור שוער, עד 5 שחקני הגנה, עד 5 שחקני קישור ועד 3 חלוצים. בסה"כ עליכם לבחור 11 שחקנים שיהוו את ההרכב שלכם, כאשר אחד מהם יכול להיות הקפטן שלכם אשר יזכה לניקוד כפול.

לאמין ימאל (IMAGO)

מערכים חוקיים: 4-3-3 ,4-4-2, 4-5-1 ,5-4-1 ,5-3-2 ,3-4-3 ,3-5-2.

בין כל מחזור ניתן לבצע שינויים ללא הגבלה, הן בשחקני ההרכב, הן בשחקני הספסל והן בזהות הקפטן עד לתום מועד חלון החילופים שהוא עשר דקות לפני פתיחת המשחק הראשון של המחזור.

שימו לב כי ניתן לבחור עד שני שחקנים מכל קבוצה בליגה. בשלב הפלייאוף (בליגת העל בלבד) ניתן לבחור עד שלושה שחקנים מאותה קבוצה. את חוקי המשחק המלאים ופירוט הניקוד המלא תוכלו למצוא בלינק הבא – לחצו כאן.