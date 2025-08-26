יום שלישי, 26.08.2025 שעה 12:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

איגוד השופטים גיבה את הפנדל שקיבלה בית"ר

אחרי שאצילי כבש מהנקודה ומימר הורחק על ההחלטה, באיגוד השופטים גיבו את גרינפלד: "שחקן ההגנה דוחף את גב היריב ומשפיע על יכולתו לשחק בכדור"

|
אוראל גרינפלד מצביע על הנקודה הלבנה (רדאד ג'בארה)
אוראל גרינפלד מצביע על הנקודה הלבנה (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים פתחה את עונת 2025/26 בליגת העל עם ניצחון 1:2 על בני סכנין בדוחא, וזאת מצמד של עומר אצילי. הראשון הראשון של הכוכב היה בכדורגל שוטף, והשני בפנדל, כאשר את אותה שריקה לפנדל לא אהב בכלל שרון מימר ואנשי סכנין, והמאמן אף הורחק על דיבורים.

באיגוד השופטים כמיטב המסורת פרסמו יממה לאחר מכן את דעתם בנושא והם נתנו גיבוי לשופט המשחק, אוראל גרינפלד: “בדקה ה-45 נפסקה בעיטת עונשין מוצדקת בגין עבירת דחיפה. שחקן ההגנה דוחף עם שתי ידיו את מרכז הגב של היריב ומשפיע על יכולתו לשחק בכדור”.

במהלך עצמו שחקן ההגנה הוא מוחמד גנאמה, ומי שנחדף הוא טימותי מוזי. אגב, כן יש לציין שתחילה אוראל גרינפלד התעלם מהעבירה, ורק אחרי שבמערכת ה-VAR אותתו לו הוא צפה במהלך, ולאחר מכן הוא הצביע על הנקודה הלבנה ואצילי כבש את מה שהתגלה בסוף כגול האחרון והמנצח.

אוראל גרינפלד (רדאד גאוראל גרינפלד (רדאד ג'בארה)

כאמור, מימר הורחק אחרי שלא אהב את השריקה והוא גם אמר לאחר ההתמודדות: “אנחנו נמצאים בעולם הפוך, אנשים טועים ואחרים משלמים את המחיר”. גם יו”ר סכנין, מוחמד אבו יונס, כעס: “שופט ה-VAR לא ראוי לשפוט אותנו, ממליץ לבית”ר לקנות בקבוק יין ולשים לשופטים במשרדים”.

כרטיס אדום לשופטים- נכשלים במבחני הכושר
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */