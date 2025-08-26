"גורן מיוחד, זו עשויה להיות עונת הפריצה שלו"

קשר ברצלונה בן ה-16 וכוכב נבחרת הנערים של ישראל, אוריין גורן, עומד בפתחה של עונה שעשויה לשנות את מסלול הקריירה שלו. אחרי קיץ בו חתם על הארכת חוזה לשלוש עונות נוספות בקבוצת הפאר הקטלונית, גורן מסומן כאחד היהלומים הבולטים של מחלקת הנוער בלה מאסיה והעונה הוא צפוי לתפוס מקום מרכזי בקבוצת הנוער הבכירה של בארסה.

בעוד קבוצת הנוער של בארסה נערכת לפתיחת העונה בליגה ובליגת האלופות עד גיל 19, מאמן הקבוצה החדש, פול פלאנס, בונה על הקשר שיכול לשחק כקשר שמאלי באמצע ולעיתים גם כקשר אחורי או 9 מדומה. "היכולת הטכנית שלו יחד עם אינטיליגנציית משחק גבוהה מאפשרת לו להתאים את עצמו בקלות לדרישות הטקטיות המשתנות", נכתב בכתבה של עיתון ‘ספורט’ הקטלוני.

למעשה, גורן מושפע מההחלטות של האנזי פליק להשאיר מספר כישרונות צעירים עם הקבוצה הראשונה גם אחרי פתיחת העונה, ביניהם דרו, טוני וגיז’ה פרננדס, מה שגרם למאמן קבוצת המילואים, ז’וליאנו בלטי, להקפיץ מספר שחקנים ששיחקו בנוער. באופן טבעי זה יוצר יותר הזדמנויות לקשר הישראלי בפתיחת העונה הזו.

האנזי פליק עם שחקני ברצלונה (IMAGO)

“הכישרון של אוריין עצום, אבל זה לא אומר שהמאמנים בלה מאסיה לא צריכים לפתוח את הכישרונות לרמה הגבוהה", נכתב בכתבה. משהו שיכול לשחק לטובת גורן זו העובדה שבכל קבוצה שבה ישחק העונה – נוער ב’ או נוער א’ של בארסה – יהיה שם מאמן שהוא מכיר. זאת אחרי שססק בוש, שאימן את גורן בקדטים א’, קודם לנוער ב’, ממנה עבר פול פלאנס לנוער א’ כדי להחליף את בלטי.

“זה לא מקרי שפאו קוברסי סיפר שהמאמן שממנו הוא למד הכי הרבה היה פלאנס", נכתב על מאמנו הנוכחי של גורן, “עוד דוגמא לשחקן שפרח תחת פלאנס הוא טוני פרננדס ויש גם את דרו, שהוקפץ מקבוצת הנוער לקבוצה הראשונה. לגורן יש אישיות חיובית מאוד והוא מעריך את זה שהמאמנים לוקחים את הזמן כדי לעזור לו לשדרג את יכולותיו, הוא פתוח ללמוד ולהתפתח.

קוברסי ולאמין ימאל (IMAGO)

“גורן מודע לכך שיש תחרות קשה בעמדה שלו, שכן לפליק יש קשרים מצוינים בקבוצה הראשונה, וגם לבלטי ולפלאנס יש קשרים עם פוטנציאל עצום. האתגר של הישראלי הוא להמשיך להתפתח בליגה לנוער ובליגת האלופות לנוער. גורן הוא אחד השחקנים המיוחדים וזו עשויה להיות עונת הפריצה שלו".