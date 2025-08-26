בין אצילי לאזולאי: מי המצטיין בפנטזי ליגת העל?

המחזור הראשון בליגת העל מאחורינו (למעט המשחק החסר בין מכבי תל אביב להפועל פתח תקווה) וכך גם המחזור הראשון בליגת החלומות של ONE. זה הזמן לראות מי היה השחקן המצטיין של המחזור, מי התקרבו אליו ומי השחקנים המפתיעים שסיפקו נקודות עבורכם המאמנים.

לעמוד המשחק והרכבת הנבחרת שלכם לחצו כאן.

נתחיל ממשחקה של מכבי חיפה מול בני ריינה, שהניב נקודות רבות לשחקני הירוקים. דולב חזיזה סיים עם 13 נקודות בזכות הופעה מלאה, שער, שמירה על שער נקי, שלוש מסירות מפתח ושני תיקולים. עלי מוחמד תרם שמונה נקודות עם הופעה מלא, שער נקי, מסירת מפתח, שני דריבלים וארבע חטיפות ששוות שתי נקודות. איתן אזולאי הפציץ 14 נקודות עם הופעה מלאה, שני בישולים (6 נקודות), שער נקי וארבע מסירת מפתח.

איתן אזולאי ודולב חזיזה חוגגים (עמרי שטיין)

מוחמד אוסמן מעירוני טבריה רשם הופעה מלאה, שער נקי, מסירת מפתח, 2 דריבלים (נקודה), שני תיקולים (נקודה) ושלוש הרחקות (נקודה), כך שתרם שמונה נקודות. במכבי נתניה עוז בילו סיים עם 10 נקודות בזכות הצמד, אבל ארבע הספיגות של מכבי נתניה הורידו לו שלוש נקודות (יכול היה לסיים עם 13).

בהפועל באר שבע בלט זאהי אחמד עם 14 נקודות אחרי הופעה מלאה, צמד (9 נקודות), שתי מסירות מפתח ושתי חטיפות. אבל מצטיין המחזור הוא לא אחר מעומר אצילי, כוכב בית”ר ירושלים שכבש צמד ב-1:2 על בני סכנין.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם זאהי אחמד (רועי כפיר)

בנוסף לשני השערים תרם אצילי ארבע מסירות מפתח והוסיף שני תיקולים כך שסיים עם לא פחות מ-16 נקודות, יותר מכל אחד אחר, עוד נתון שמדגים למה הספתח של כוכב הירושלמים העונה מדהים ובא לידי ביטוי גם בפנטזי.

נציין שאצילי הוא השחקן היקר במשחק, בשווי 15 מיליון, בעוד שחזיזה ואזולאי עולים רק 8 ו-6 מיליון בהתאמה. אחמד שהפציץ 14 נקודות עולה גם הוא רק 8 מיליון ובילו שסיים עם 10 נקודות עולה שבעה מיליון.

עומר אצילי מאושר (רדאד ג'בארה)

החידושים במשחק

העונה בליגת הפנטזי צפויה להיות מרתקת ומלהיבה מתמיד, שכן מספר פיצ’רים חדשים התווספו על מנת להפוך את חווית הכדורגל השבועית שלכם להרבה יותר מרגשת.

אם בעונות קודמות מספר מצומצם של אירועים השפיעו על הניקוד, השנה התווספו פרמטרים על מנת שיכולות השחקנים על כר הדשא יבואו טוב יותר לידי ביטוי בניקוד השבועי. מלבד הפרמטרים הקבועים והמוכרים כמו הבקעת שערים, בישולים, שמירת שער נקי וכד’, נוספו הפרמטרים הבאים: מסירות מפתח (נקודה על כ”א), דריבלים מוצלחים, תיקולים מוצלחים וחילוצי כדור (נקודה על כל 2) והרחקות כדור (נקודה על כל 3). כמו כן, החמצת פנדל תעלה לבועט בהפחתת שתי נקודות, ואי-ספיגת פנדל תקנה לשוער 3 נקודות בונוס.

הלדר לופס מנסה לעבור את עבדולאי סק (רדאד ג'בארה)

בנוסף, העונה הניקוד יתעדכן תוך כדי המשחקים בזמן אמת, כך שתוכלו לראות את מצב הנקודות והדירוג שלכם בטבלה השבועית והכללית משתנים בהתאם לביצועי השחקנים.

על מנת להקל את מלאכת בניית ההרכב, התווספו בעמוד בחירת השחקנים אייקונים עם מידע אודות שחקנים אשר אינם זמינים, מורחקים, פצועים או עומדים בספק למשחק הקרוב מבחינת כשירות רפואית.

הפנטזי של ONE חוזר בענק!

החוקים

מדי שבוע יעמוד לרשותכם תקציב של 120 מיליון על מנת לבנות סגל של 11 שחקנים פותחים וארבעה מחליפים. יש לבחור מחליף בכל אחת מחוליות ההרכב (שוער, מגן, קשר וחלוץ), כך שאם שחקן מחליף יצבור יותר נקודות משחקן הרכב, הוא יחליף אותו בחישוב הניקוד הסופי של אותו מחזור.

עליכם לבחור שוער, עד 5 שחקני הגנה, עד 5 שחקני קישור ועד 3 חלוצים. בסה"כ עליכם לבחור 11 שחקנים שיהוו את ההרכב שלכם, כאשר אחד מהם יכול להיות הקפטן שלכם אשר יזכה לניקוד כפול.

מערכים חוקיים: 4-3-3 ,4-4-2, 4-5-1 ,5-4-1 ,5-3-2 ,3-4-3 ,3-5-2.

דור פרץ (Picture by Pedja Milosavljevic)

בין כל מחזור ניתן לבצע שינויים ללא הגבלה, הן בשחקני ההרכב, הן בשחקני הספסל והן בזהות הקפטן עד לתום מועד חלון החילופים שהוא עשר דקות לפני פתיחת המשחק הראשון של המחזור.

שימו לב כי ניתן לבחור עד שני שחקנים מכל קבוצה בליגה. בשלב הפלייאוף (בליגת העל בלבד) ניתן לבחור עד שלושה שחקנים מאותה קבוצה. את חוקי המשחק המלאים ופירוט הניקוד המלא תוכלו למצוא בלינק הבא – לחצו כאן.