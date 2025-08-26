"כולם עוד ישמעו עליה": הכירו את נועה מגירה

באמצע השבוע החולף, נערה אחת, בת 13 בלבד, הופיעה לראשונה במדי נבחרת הנערות עד גיל 15 של ישראל בטורניר הפיתוח של אופ"א. לנערה הזו קוראים נועה מגירה, מגן יבנה, שחקנית מ.ס. קריית גת בהווה, שחקנית בית"ר גן יבנה (כיום מכבי), שאף שיחקה בקבוצת בנים, עד אשר שונה התקנון, שאינו מאפשר זאת יותר.

בין 11 הבנות שעלו לשחק מול נבחרת הנערות עד גיל 15 של קרואטיה, נועה עלתה לכר הדשא עם הספרה 7. היא הייתה הצעירה מבין כל הבנות שנכחו במגרש, הרי שמדובר, כאמור, בנערה בת 13, שנולדה בדצמבר 2011. ארבעה חודשים לפני שחוגגת היא 14 שנים, נועה מככבת במ.ס. קריית גת, שיודעת טוב מאוד להוציא כישרונות בכל הקשור לכדורגל הנשים, הנערות והילדות.

על נועה מספרים כי מדובר בנערה צנועה, מחוננת ומצטיינת בכל שנוגעת בו. "ילדה מרשימה, מהרגע הראשון", מציינים בקרבתה. לצד לימודיה, משקיעה לא פחות גם בתחום הספורט ובכדורגל בפרט. הראשונה להגיע, האחרונה ללכת. "יש לה עתיד, אם תמשיך היא להשקיע", מדגישים מי שרואה אותה ביום יום ונרגש מכישרונה הטמון בה מגיל צעיר.

נועה מגירה עם הגביע (מקסים סקוריך)

בעונה החולפת, תחת הדרכתו של עידן אברהם, נועה וחברותיה לקבוצת נערות א' של מ.ס. קריית גת, הגיעו עד לגמר גביע נערות א' ע"ש מאי נעים ז"ל, שם ניצחו בתוצאה 1:5 את קבוצת נערות א' של מ.כ. רמת השרון. נועה התכבדה באחד מחמשת השערים (השער שנעל ההתמודדות), לצד שערים של אלה יפרח, נויה אוחנה, לייה יפת ואור דיבן.

יש לציין כי הנערה הצעירה אוהדת את מכבי תל אביב ועוקבת בהדיקות אחר המועדון שבעונה החולפת הניף את צלחת האליפות. לנוכח גילה, בעונה החולפת, נרשמה נועה לקבוצת ילדות של מ.ס. קריית גת, למרות ששיחקה גם בקבוצת נערות א' של המועדון, הרי שיש לה היכולת והכישרון. רשמה היא 27 משחקים, בהם כבשה 16 שערים בכל המסגרות.

בהתאם לרישומי ההתאחדות לכדורגל, החלה לשחק בעונת 2021/22 במועדון הכדורגל בית"ר גן יבנה (מכבי בהווה), בקבוצת טרום ילדים א' של המועדון, קבוצת בנים. באותה עונה, מלבד היותה שחקנית בקבוצת הבנים (טרום ילדים א') של בית"ר גן יבנה, שיחקה גם בקבוצות הטרומיות והילדות של בית"ר גן יבנה.

שחקניות נבחרת ישראל עד גיל 15 (באדיבות ההתאחדות לכדורגל)

עד לעונת 2023/24 הייתה שייכת נועה לבית"ר גן יבנה, כשבין לבין משחקת גם במחלקת הנערות של מ.ס. קריית גת (באותן שנים יכולות היו נערות לשחק הן בקבוצות בנים והן בקבוצות בנות). משחקה האחרון בגן יבנה היה ב-16/05/2024, כששיחקה במשחק ביתי מול מ.ס. דימונה במסגרת המחזור ה-23 בליגת ילדים ב' שפלה (בנים). איציק מגירה, אביה, אימן אותה באותה עת.

ב-18/09 תפתח נועה, יחד עם חברותיה לשנתוני 01/01/2010 עד 31/12/2011 את עונת המשחקים 2025/26, בקבוצת נערות א' של מ.ס. קריית גת. במועדון מקווה שקבוצת נערות א' העונה תביא להישגים בדומה לשנתיים האחרונות – כשהיו הן לאלופות ליגת נערים א' מרכז (2024/25) וליגת נערים א' דרום (2023/24).

בית הספר "אורט" 'רבין' גן יבנה העלה לרשתות החברתיות: "גאווה בית ספרית! נועה מגרה משכבת ח' לוקחת חלק בטורניר הבינלאומי של נבחרת ישראל בכדורגל! במהלך הטורניר תפגוש הנבחרת את גאורגיה ובוסניה, והיום נערך המשחק המותח מול קרואטיה".

נועה מגירה בפעולה (מקסים סקוריך)

עוד הוסיפו בבית הספר "אורט" 'רבין' גן יבנה: "נועה התחילה את דרכה בגן יבנה בקבוצות הבנים, ובהמשך עברה לקבוצת הבנות הנפלאה בקריית גת ומשם ממשיכה לפרוץ קדימה! מאחלים לנועה המון הצלחה בהמשך הדרך!".

במ.ס. קריית גת ציינו בפני ONE על כישרונה הצעיר של נועה: "נועה מגרה, שנתון דצמבר 2011, שחקנית מ.ס. קריית גת נשים, בעונה שעברה שחקנית ילדות א׳ הוקפצה לנערות א׳ וזכתה איתן אליפות המדינה לנערות א׳ ובגביע המדינה לנערות א׳ כאשר במשחק בישלה שלושה כדורים וכבשה שער אחד בניצחון 1:5 בגמר, ועתה קיבלה זימון לנבחרת U15 בפעם הראשונה גם כשחקנית הצעירה ביותר בטורניר".

ממכבי גן יבנה, הזכורה כבית"ר גן יבנה, ציינו בני ONE: "שמחים לראות את נועה צומחת, גדלה ומתפתחת. נועה שיחקה במכבי גן יבנה עד שההתאחדות החליטה שבנות לא יכולות לשחק גם עם הבנים. נועה התחילה בקבוצת טרום א' של בית"ר גן יבנה וכבר שם ראו את הכישרון שלה ויכולת הפריצה והסיום שלה. נועה המשיכה עם קבוצת הבנים עד לתחילת ילדים א' בעונה שעברה במדי מכבי גן יבנה".