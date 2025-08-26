יום שלישי, 26.08.2025 שעה 11:27
כדורגל ישראלי

דאפה, עבד, יונה, ואבו פרחי: פורסם סגל הצעירה

גיא לוזון פרסם את השמות לחלון הקרוב במוקדמות אליפות אירופה 2027 נגד בוסניה והולנד: גם טוקלומטי, קאסה, עיסאת, גנאח, יהושע ובנימין קיבלו זימון

|
עידן טוקלומטי (רועי כפיר)
עידן טוקלומטי (רועי כפיר)

נבחרת ישראל הצעירה תשחק בחלון הנבחרות הבא צמד משחקים, הראשונים בקמפיין של מוקדמות אליפות אירופה 2027. בינתיים, המאמן גיא לוזון פרסם את כל הסגל שהוא זימן אל שני המשחקים הללו, עם לא מעט שמות מרעננים וגם מפתיעים.

נבחרת ישראל תשחק שני משחקים, הראשון נגד נבחרת בוסניה ב-5.9, ביום שישי הבא, והשני יהיה ארבעה ימים לאחר מכן, ב-9.9, נגד נבחרת הולנד, שני מפגשים לא פשוטים בכלל, כשהמטרה ברורה – להשכיח במהרה את הכישלון הגדול מהקמפיין הקודם.

לא נשכח שבמפעל הזה, אליפות אירופה, בשנת 2023, נבחרת ישראל תחת גיא לוזון עשה את הלא ייאמן והגיעה עד לחצי הגמר, כשגברה בדרך על צ’כיה וגרמניה בבתים, ועל גאורגיה ברבע הגמר. ההישג הזה סידר עלייה בלתי נשכחת למשחקים האולימפיים, אחרי 48 שנים.

גיא לוזון (רדאד גגיא לוזון (רדאד ג'בארה)

סגל נבחרת ישראל הצעירה

שוערים: דור בנימיני, אופק מליקה, שון בן נשר.

הגנה: עידו כהן, ניקיטה סטוינוב, נועם שוורץ, ליסב עיסאת, יונתן לייש, מאור ישילירמק, נועם בן הרוש.

קישור והתקפה: ליאור קאסה, ינאי דיסטלפלד, סייד אבו פרחי, עידן טוקלומטי, מוחמד אבו רומי, רן בנימין, איאד חלאילי, כארם זועבי, תאי עבד, לירן חזן, ניב יהושע, אמיר גנאח, דניאל דאפה ועדי יונה.

מאמן הצעירה גיא לוזון מדבר על ההצלחה
