אחרי יעד גונן: פרבר קיבל הצעת חוזה לשנתיים

אחרי ההפסד המאכזב במחזור הפתיחה, בהפועל חיפה עובדים במרץ ובקבוצה מקווים שיואב כץ יסגור עוד השבוע את החתמתו של החלוץ רותם חטואל, כאשר יש התקדמות במו”מ איתו, זאת מתוך ידיעה שהקבוצה לא יכולה להרשות לעצמה להסתמך רק על ג’בון איסט, שנכון לעשה מעכשיו מאוד, אולי בגלל שהוא מרגיש שאין לו תחליף

במקביל, הוגשה הצעה על חוזה חדש ליונתן פרבר שהגיע בקיץ הקודם מהפועל רעננה ששיחקה בליגה א' והפך לשחקן משמעותי בשורות האדומים מהכרמל, כאשר ההצעה היא לשנתיים, כשכזכור אתמול פורסם לראשונה ב-ONE שהמועדון הציע חוזה לשלוש שנים ליעד גונן.

מאז כניסתו של גל אראל כמאמן, אחת המטרות החשובות שלו הייתה שחייב לשמור על הנכסים של המועדון ולכן יש להחתים שחקנים צעירים לכמה שנים שבמידה ויהיה להם ביקוש, המועדון יכניס כסף. הצעיר הראשון שגל החתים היה תמיר ארבל ואחריו סער אלקיים, כשכרגע מכוונים ליעד גונן ויונתן פרבר.