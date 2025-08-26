היעד הבא והמשותף של וויאם עמאשה ומהראן לאלא

הולכת להיות עונה מעניינת מאוד בליגה ג' העונה, הרי שמהראן לאלא, וויאם עמאשה ועאהד עזאם יצטרפו למכבי עוספיה, הקבוצה הדרוזית הצפונית. למהראן לאלא ולוויאם עמאשה יפתחו כרטיס במערכת, אבל כרגע לא בטוח כלל שהשניים ישחקו בעונת 2025/26. עמאשה קיבל תפקיד של מאמן חלוצים ואילו לאלא יעמוד על הקווים.

מלבד השלושה, להם עבר בליגת העל, גם אחיו של קני סייף, דין סייף, ישחק בקבוצה הבוגרת ויהיה חלק מסגל 2025/26 במכבי עוספיה. כזכור, בעונת המשחקים 2022/23 קבע מהראן לאלא שיא ישראלי חדש מבחינת כמות כיבושים לעונה בליגה החמישית בטיבה בכדורגל הישראלי, כשכבש לא פחות מ-108 שערים (!) בכל המסגרות.

את עונת 2024/25 החולפת סיים מהראן לאלא בקבוצת הוותיקים של הפועל חיפה עם 59 שערי ליגה לצד תשעה שערים במסגרת הגביע. לאלא לא עוצר עם מספרים של 187 שערים בארבע העונות האחרונות (ממוצע של כמעט 47 שערים לעונה). וויאם עמאשה שיחק בעונה החולפת במ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל ואילו עאהד עזאם היה לשחקנה של מ.כ. שפרעם.

וויאם עמאשה (עמית מצפה)

בעונת 2021/22 שיחקה מכבי עוספיה בליגה ב', שם שרדה עונה אחת בלבד. במועדון, שהוקם בשנת 2012, רוצים להתקדם מעבר למה שהגיעו בשנים האחרונות ולבנות מועדון כדורגל שיהפוך בבוא העת למותג של ממש, עם שחקני ליגת העל בעבר. שמותיהם של לאלא, עמאשה, עזאם, סייף ואחרים רק ידרבנו שחקנים צעירים איכותיים להגיע ולעזור לקבוצה הבוגרת לעלות ליגה.

במכבי עוספיה ציינו: "שלושה שחקנים בכירים לשעבר, שכל אחד מהם חווה רגעי שיא בליגה – חלקם הניפו צלחת אליפות בליגת העל, אחרים רשמו הופעות בליגת האלופות – חוזרים שוב אל הכותרות. היום, שנים אחרי ימי הזוהר שלהם, הם נפגשים באותה קבוצה, כל אחד בתפקיד אחר: וויאם עמאשה, מהראן לאלא ועאהד עזאם ישתפו פעולה בעונת המשחקים 2025/26".