"עוד שנה-שנתיים פוטקין יהיה בקבוצות הגדולות"

במ.ס קריית ים מבינים היטב מה הונחת בידיהם, עם רכישתו של איליה פוטקין, שחקן ההתקפה בן 19, שנרשם לעונת 2025/26 כחריג גיל בנוער, אך נכון לכרגע טורף הקלפים בשטח ומוציא עיניים הן לצוות המקצועי והן לאלו שצופים בו מהצד, עד כדי כך שיש מי שיגיד שלא מן הנמנע שיזומן לנבחרת הצעירה של ישראל.

במסגרת המחזור הראשון בליגה הלאומית, מ.ס קריית ים אירחה בביתה (עכו) את הפועל רעננה וניצחה אותה בתוצאה 0:4, זאת משערים של שמעון דניאל (צמד) ואיליה פוטקין (צמד), כשהאחרון, כאמור, בן 19 בלבד, במשחק בוגרים ראשון במסגרת הליגה. עד אותו רגע רשם שלוש הופעות במסגרת גביע הטוטו ללאומית והתכבד בשער, בניצחון 2:4 על הפועל עכו.

בפברואר 2025 נרכש השחקן בלמעלה מ-50 אלף שקלים בידי הפועל עכו, שהחליטה להשאילו. בסופו של דבר נשאר במ.ס קריית ים והנה, גם העונה, בחיתוליה, ממשיך לפרוע שטרות. בעונה החולפת היה חלק מהעפלת קבוצת הנוער מהליגה הארצית לליגה הלאומית לנוער ובעונה הקרובה, לא מסתירים, קיוו שיעזור לקבוצה להעפיל לליגת העל לנוער, אלא שיכולותיו משכנעות בבוגרים.

שחקני מ.ס קריית ים (עדי דטליס)

בגיל שמונה עלה עם משפחתו לארץ מבלרוס והתמקמו להם בצפון הארץ. לאחר מספר חודשים, חבר למחלקת הנוער של מכבי חיפה והצטרף הוא לקבוצת טרום ילדים ג' של המועדון. לאחר שנתיים, עבר למחלקת הנוער של מ.כ נווה יוסף, שם שיחק במשך שש עונות רצופות עד מעברו להפועל תל אביב לעונה אחת, עד חזרתו לנוה יוסף לעונה אחרונה.

הליגה הלאומית לנוער (צפון ודרום) תחל ב-06/09 יחד עם משחקי הגביע המוקדמים, בעוד הליגה עצמה תחל ב-13/09. איליה פוטקין, כאמור, חריג גיל העונה, בנוער של מ.ס. קריית ים שמכוונת גבוה עד כדי העפלה היסטורית לליגת העל לנוער, עם או בלי איליה, תלוי כיצד המועדון יחליט להתנהל איתו – בוגרים בלבד או גם גם מול הנוער. יהיה מעניין השנה בגזרתו של הצעיר.

יוסי מלול, מנכ"ל מ.ס קריית ים, ציין בפני ONE: “קודם כל, מגיע לפרגן לו. איליה פוטקין נרכש מהפועל תל אביב, ילד מקצוען, ממושמע ואני יכול להגיד שהרבה בזכותו, בעונה שעברה, העפלנו מהליגה הארצית לנוער לליגה הלאומית לנוער. השנה, האמנו בו, כאשר התכנון שלנו היה שיעזור לנו להוביל את קבוצת הנוער לליגת העל לנוער.

איליה פוטקין (עדי דטליס)

"כמו שאומרים, ברגע שהוא התחיל להתאמן עם הבוגרים, באופן קבוע, ולעשות כמה משחקי אימון, לתת גולים, לשחק בגביע הטוטו ולתת שער ועכשיו במחזור הראשון צמד – זה טרף את הקלפים. שחקן איכותי מאוד. בגיל שלו, הוא נחשב לאחד השחקנים הבולטים בכדורגל הישראלי. מאור סיסו, המאמן, יחד עם צוותו, מאוד מרוצים מהנתונים שלו. הוא בשל ללאומית ומעבר.

"אני בקשר יום יומי איתו, עוזר בכל שצריך, אם זה לקבל עכשיו שחקן מצטיין בצבא ואם ימשיך כך לא נתפלא שיגיע הוא לחמישייה הבכירה בכדורגל הישראלי. שם מקומו. יש לציין כי גם בנבחרת ישראל הצעירה פוזלים לגביו ולא מן הנמנע שיצטרף לשם, כי ראוי להכרה. אנחנו מאמינים בו, כי באמת מגיע לו. בידינו שחקן איכותי וראוי, ללא ספק".

בר כהן, מאמן הנוער של מ.ס קריית ים, המכיר את פוטקין עוד מימי מ.כ. נווה יוסף, ציין בפני ONE: "את איליה אני מכיר לא מקריית ים, אלא הרבה קודם לכן, הרי שאימנתי אותו גם בנערים וכך גם בנוער, שנה ראשונה, במ.כ. נווה יוסף. איליה תמיד בלט באישיות ובצניעות שלו. בא לעבוד, לא לשחק משחקים. אישיות נהדרת, מתבגר שעוד נשמע עליו רבות בהמשך.

שחקני מ.ס קריית ים (עדי דטליס)

"איליה חדור מטרה. מאוד מאוד איכותי בפעולה האחרונה שלו מול השער, מאוד אתלטי, פיזי, עובד חזק בחדר כושר ומתנהל נכון ומאוזן. כבר בעונתו הראשונה, בגיל נוער, סיים עם 21 שערים במדי מ.כ. נוה יוסף. סיים כמלך שערי הקבוצה ולפני טאבי ג'וסלין, שחקנה של הפועל פתח תקווה כיום וזה לא סתם. איליה יודע שיש לו בית חם גם בקבוצת הנוער העונה ומוזמן הוא".