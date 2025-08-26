יום שלישי, 26.08.2025 שעה 11:07
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
-40-00מ.ס קריית ים16

קח אותי גיל חדד: 15 קבוצות ליגה א' פנו לחלוץ

קריית ים ויתרה עליו, ובינתיים הטלפון של החלוץ הצעיר עמוס, כשהוא עצמו נחוש לשחק בליגה הלאומית. האם דימונה תשים את ידה על מי שהיה בן בית אצלה?

|
גיל חדד חוגג (חג'אג' רחאל)
גיל חדד חוגג (חג'אג' רחאל)

גיל חדד הוא השם הכי חם כרגע בתנור של ליגה א' צפון ודרום. בעונה החולפת, החלוץ בן ה-25, רשם לא פחות מ-31 שערים, הן במ.ס. קריית ים והן במדי מ.ס. דימונה. את קריית ים נאלץ לעזוב לנוכח סגירת ליגה א' צפון בידי ההתאחדות לכדורגל, משם ירד דרומה, למקום שהיווה בעבורו בית חם בין השנים 2022 ל-2024.

ל-ONE נודע כי 15 קבוצות ליגה א' צפון ודרום כאחד פנו לגיל חדד והטלפון שלו, איך לומר זאת בעדינות, כמעט וקרס. לחלוץ ביקוש רב, אבל נכון לכרגע נחוש להמשיך ולשחק בליגה הלאומית, אחרי שקריית ים הודיע לו כי אינו בתוכניות המקצועיות שלו. הוא לא מוכן לוותר על קפיצת המדרגה שהייתה בעבורו בהישג יד, הרי שחזרה לליגה א' תהיה בעבורו פשרה די מאכזבת.

יש לציין כי מ.ס. דימונה טרם פנתה לשחקן. היא לא נמנית בין 15 קבוצות ליגה א' שפנו לשחקן. הסיבה, כאמור, נעוצה בעובדה כי חדד עצמו לא מתכוון, לפחות כרגע, לרדת לליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. "אם יהיה רלוונטי לו ליגה א', נעביר הצעה במסודר", ציינו בדימונה בפני ONE. אם לא תהיה ברירה לגיל, לא יוותר הוא על עונת 2025/26 ויצטרף לאחת מקבוצות ליגה א'.

גיל חדד (חגגיל חדד (חג'אג' רחאל)

מאז עונת 2022/23 חדד קורע רשתות. באותה עת היה לשחקנה של מ.ס. דימונה, עונה בה סיים עם 17 שערי ליגה לצד שלושה שערים במסגרת הגביע. בעונת 2023/24, כשחקן דימונה, בעונתו השנייה בדרום, סגר 15 שערי ליגה, לצד צמד שערים בגביע. בעונה החולפת הרשית מול בית"ר ירושלים במסגרת גביע המדינה בכדורגל, זאת במדי מ.ס. קריית ים.

לאחר שסיים גיל נוער במחלקת הנוער של מכבי חיפה, חבר תחילה לקבוצת סקציה נס ציונה מהליגה הלאומית, אלא שלאחר מספר משחקים מצומצם עבר למכבי הרצליה מליגה א' דרום (עונת 2018/19). בעונת 2019/20 היה לשחקנה של הפועל רובי שפירא חיפה, במדיה הרשית 11 פעמים, כשעונה לאחר מכן כבש במדיה עוד 10 שערים. בעונת 2021/22 שיחק בלאומית במדי הפועל עכו.

