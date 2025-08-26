אורי עזו דורש שחרור מיידי ממכבי תל אביב

חשיפה: קשר מכבי תל אביב, אורי עזו, שלח מכתב חריף להנהלת המועדון באמצעות עורך דינו, שי אליאס, ובו דרישה מיידית לשחררו מהקבוצה. במכתב נטען כי השחקן הפך למנודה ונפגע אנושות בזכויותיו כשחקן וכעובד.

עזו שגדל במכבי חיפה ושיחק בנבחרות ישראל בכל הגילאים הצעירים, הגיע למכבי תל אביב בשנת 2022. על פי ההסכם עמו, במהלך שירותו הצבאי היה אמור להרוויח 5,300 ש"ח בחודש ולאחריו 8,500 ש"ח בלבד - סכומים שהוגדרו במכתב כ"שכר נמוך מאוד לכל הדעות". ההסכם נחתם עד עונת 2026/27, אך לטענת השחקן ונציגו , הוא הופר על ידי המועדון.

עיקר הטענות מתמקדות באירועים שהחלו בקיץ האחרון. עם פתיחת האימונים גילה עזו כי שמו לא נכלל בסגל שיצא למחנה האימונים בבודפשט. לטענתו, למרות שהשיג אישור מהצבא ונערך לנסיעה, ברגע האחרון נודע לו כי אינו טס עם הקבוצה. בהמשך, כך לפי המכתב, נאסר עליו להיכנס לחדר האפסנאות והאוכל, נקבעו לו אימונים נפרדים בשעות מנוגדות לשאר הסגל, והוא נדרש להתאמן ללא צוות רפואי ובתנאים משפילים.

אורי עזו (חג'אג' רחאל)

ב-19 ביולי נערכה לשחקן שיחה עם המנכ"ל בן מנספורד ועם ישראל קקון, בה נמסר לו כי הוא "לא בתוכניות של הקבוצה לעונה הקרובה". מאז, טוען עזו, הוא נותר מנודה, מבודד מהסגל ומודר מהאימונים ומהמשחקים. לדבריו, גם שכרו קוצץ חד-צדדית ל-4,000 ש"ח במקום 5,300, מבלי שקיבל תלושי שכר כחוק.

עורך דינו של עזו, שי אליאס, טוען כי מדובר ב"התעמרות חמורה, נידוי מתמשך והפרה בוטה של חופש העיסוק". עוד נטען כי בעקבות המצב לא זומן השחקן לסגל נבחרת ישראל הצעירה, וכי הקבוצה מנסה למנוע ממנו לשחק גם בקבוצות אחרות, מה שמוביל לפגיעה מקצועית וכלכלית קשה.

במכתב נכתב כי חוזה העסקה עם ספורטאי הוא חוזה למתן שירות אישי, ולכן לא ניתן לכפות על שחקן להמשיך תחת מועדון בניגוד לרצונו. "כלום יעלה על הדעת כי מרשתכם תמנע ממרשי את הזכות הבסיסית לעבוד במקצועו כשחקן כדורגל תוך התעמרות חמורה?", נכתב.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

עוד כתב עו”ד אליאס: "מרשי הפך למנודה רשמי, מודר מאימוני הקבוצה, מבודד מהסגל והפך לנטע זר בקבוצה. ביצעתם למרשי אימוני טרטור בנפרד מהקבוצה במסגרתם הוא נדרש לרוץ סביב המגרש באופן משפיל ומבזה. מרשי נותר אפוא במצב של בידוד מקצועי ואישי מוחלט, ללא אינטגרציה עם הסגל, ותוך פגיעה יומיומית בתחושת ערכו ובכבודו כשחקן מקצועי.

“עיכבתם את תשלום שכר מרשי וגם השכר שהועבר לו היה שכר בסך 4,000 שקל בלבד במקום 5,300 שקל, מבלי שנמסר כל הסבר או בסיס חוקי לקיזוז זה. לא נמסרו למרשי תלושי שכר כחוק, בניגוד מפורש לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958. מדובר בשרשרת אירועים מתמשכת, כוחנית, ברוטאלית, מכוונת ושיטתית, אשר נועדה לנתקו מהקבוצה ולפגוע במעמדו.

“שמתם לכם למטרה למוטט את מרשי מקצועית וכלכלית. מדובר בפגיעה אנושה בחוק יסוד חופש העיסוק ובזכותו הבסיסית של מרשי לעבוד במקצועו כשחקן כדורגל. הנכם הודעתם למרשי כי הוא מפוטר ולא ישחק בשורות הקבוצה הבוגרת שלכם ומאידך הנכם מסרבים לשחררו לכל קבוצה אחרת”.

יש לציין כי המכתב מלפני מספר ימים ובו צוין כי אם מכבי תל אביב לא תחתום עד 24 באוגוסט על טופס שחרורו לכל קבוצה אחרת, תוגש תביעה לערכאות משפטיות. לבסוף אכן נשלח המכתב.