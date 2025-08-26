יום שלישי, 26.08.2025 שעה 11:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

"אלונה חייבת להעביר מסר ברור בנושא ונטורה"

הקשר יעמוד מחר לוועדת משמעת וצפוי לקבל קנס שמוערך ב-5,000 אירו, בב"ש יודעים: "צריך לדאוג שיבינו שמי שעושה דבר כזה ייענש בחומרה". וגם: הרכש

|
לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)
לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)

הפועל באר שבע תערוך מחר (רביעי) את ועדת המשמעת לקשר הסורר לוקאס ונטורה, שעשה דין לעצמו כשלא הגיע להתכנסות לפני המשחק הראשון של העונה נגד מכבי נתניה. במועדון יקנסו את ונטורה בסכום המוערך ב-5,000 אירו, שיגיע לוועדת המשמעת עם נציג ארגון השחקנים.

במועדון כועסים מאוד על התנהלות ונטורה שהופעל על ידי סוכנו הישראלי וסוכניו הברזילאים. "ברור לנו שוונטורה לא לקח את ההחלטה לבדו, מי שמכיר אותו יודע שההתנהלות הזאת לא מתאימה לו. הסוכנים שלו הם האחראים לכל הבלגן הזה", אמרו בבאר שבע. 

במועדון נערכים לעזיבת הכוכב, שנמצא בדרך החוצה. החשש הגדול של אלונה ברקת הוא ששחקנים אחרים יפעלו באופן דומה, יחרימו אימון או משחק ובכך יכניסו את עצמם למשבר מול המועדון ולסלול את דרכם מחוץ לקבוצה. “אלונה תהיה חייבת להעביר מסר ברור לכולם – מי שיעשה דבר דומה יקבל עונש חמור. אם ונטורה יעבור בצורה מהירה וחלקה לפורטאלזה יהיו עוד שחקנים שיתנהגו כמוהו והקבוצה הזאת תתפרק”, הוסיף גורם בקבוצה.

אלונה ברקת (רדאד גאלונה ברקת (רדאד ג'בארה)

מאמן הקבוצה רן קוז'וק העניק לשחקנים יום חופש ומחר יחלו בהכנות למשחק נגד עירוני טבריה. קוז'וק נמצא בלחץ של זמן לצרף קשר אחורי במקומו של ונטורה, כמו גם בלם וכנף ימין. מאחר והקבוצה לא העפילה לאירופה ורוב התקציב לרכש נוצל על הרכישות של חמודי כנעאן ורועי לוי, ההתמקדות היא על שחקנים חופשיים.

קוזו׳ק:״אני גאה בבחורים״
