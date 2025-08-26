"אלונה חייבת להעביר מסר ברור בנושא ונטורה"

הפועל באר שבע תערוך מחר (רביעי) את ועדת המשמעת לקשר הסורר לוקאס ונטורה, שעשה דין לעצמו כשלא הגיע להתכנסות לפני המשחק הראשון של העונה נגד מכבי נתניה. במועדון יקנסו את ונטורה בסכום המוערך ב-5,000 אירו, שיגיע לוועדת המשמעת עם נציג ארגון השחקנים.

במועדון כועסים מאוד על התנהלות ונטורה שהופעל על ידי סוכנו הישראלי וסוכניו הברזילאים. "ברור לנו שוונטורה לא לקח את ההחלטה לבדו, מי שמכיר אותו יודע שההתנהלות הזאת לא מתאימה לו. הסוכנים שלו הם האחראים לכל הבלגן הזה", אמרו בבאר שבע.

במועדון נערכים לעזיבת הכוכב, שנמצא בדרך החוצה. החשש הגדול של אלונה ברקת הוא ששחקנים אחרים יפעלו באופן דומה, יחרימו אימון או משחק ובכך יכניסו את עצמם למשבר מול המועדון ולסלול את דרכם מחוץ לקבוצה. “אלונה תהיה חייבת להעביר מסר ברור לכולם – מי שיעשה דבר דומה יקבל עונש חמור. אם ונטורה יעבור בצורה מהירה וחלקה לפורטאלזה יהיו עוד שחקנים שיתנהגו כמוהו והקבוצה הזאת תתפרק”, הוסיף גורם בקבוצה.

אלונה ברקת (רדאד ג'בארה)

מאמן הקבוצה רן קוז'וק העניק לשחקנים יום חופש ומחר יחלו בהכנות למשחק נגד עירוני טבריה. קוז'וק נמצא בלחץ של זמן לצרף קשר אחורי במקומו של ונטורה, כמו גם בלם וכנף ימין. מאחר והקבוצה לא העפילה לאירופה ורוב התקציב לרכש נוצל על הרכישות של חמודי כנעאן ורועי לוי, ההתמקדות היא על שחקנים חופשיים.