חולם על צ'לסי, יסתפק בנתניה: הכירו את אואטרה

ב-2022 סיפר עזיז אואטרה על חלומו לשחק בקבוצתו האהובה צ'לסי. הכחולים מלונדון הם יעד נכסף עבור כדורגלנים רבים מחוף השנהב בזכות הצלחתו של דידייה דרוגבה, וגם אואטרה משתוקק להגיע לסטמפורד ברידג'. כאשר נשאל להערכתו לגבי מועד הביצוע, הוא השיב: "זה לא יקרה מיד. ייקח לי שלוש שנים". ובכן, חלפו להן שלוש שנים, והקשר הגיע למכבי נתניה, כך שניתן לומר כי משהו השתבש בתוכניותיו הגרנדיוזיות.

ביטחון עצמי מעולם לא חסר לו. אואטרה סבור שהוא נועד לגדולה, ואפשר להבין אותו כי בשלב מסוים נדמה היה כי המזל האיר לו פנים. אואטרה קיבל הזדמנות באירופה כשנתיים אחרי שהחל לעסוק בכדורגל, וזה לא דבר של מה בכך. את ילדותו הוא בילה בגאנה נסיבות מוזרות למדי. הוריו התגרשו בהיותו פעוט ופצחו במאבק על הזכות לגדל אותו. הפתרון היה יצירתי – איש מהם לא קיבל אותו, והילד עבר להתגורר עם סבתו בגאנה. היה בכך יתרון בולט אחד שעזר לו בקריירה, כי הוא דובר אנגלית מושלמת, ולא רק צרפתית כמו רוב האנשים בחוף השנהב. עם זאת, לא היו לו הזדמנויות ללמוד כדורגל באופן מסודר בגאנה, ואת השאיפות הוא הגשים רק כאשר שב למולדת בגיל 15.

כאן שיחק המזל לידיו בפעם הראשונה, כי סקאוטים מטעם האקדמיה המובילה במדינה, ובאפריקה כולה. ASEC Mimosas, בה גדלו האחים טורה ואינספור כוכבים נוספים, קיבלה אותו לשורותיה ב-2017. הקשר אמנם לא הצליח להתברג בהרכב בקבוצות הצעירות, אבל המזל האיר לו פנים שוב כי מגלי כישרונות משבדיה איתרו אותו בכל זאת. בגיל 18 יצא אואטרה למסע לסטוקהולם, והוחתם בהמארבי, אחד המועדונים המובילים במדינה, לו יש קשרים ענפים באפריקה.

עזיז אואטרה (אחר)

הקשרים האלה טובים במיוחד עם ASEC Mimosas ממנה הגיע להמארבי הבלם אודילון קוסונו, אחת ההחתמות הטובות ביותר בתולדת המועדון. חודשים ספורים ב-2019 הספיקו לקוסונו כדי לשכנע את קלאב ברוז' להחתימו, והמועדון השבדי קיבל תמורתו סכום שיא של 4 מיליון יורו. משם הדרך למעלה הייתה סלולה עבורו. ב-2021 חתם קוסונו בבאייר לברקוזן, הפך לשחקן משמעותי במערך והיה חלק אינטגרלי מהסגל שזכה בדאבל ההיסטורי עם צ'אבי אלונסו על הקווים, בעונה ללא הפסד בבונדסליגה ב-2023/24. ב-2023 הוא אף כיכב בנבחרת חוף השנהב שזכתה באליפות אפריקה, וכיום שייך לסגל אטאלנטה בליגה האיטלקית.

את כל זה אנחנו יודעים בדיעבד, אבל גם בזמן אמת התגאו מאוד אנשי המארבי בהצלחה המסחררת עם קוסונו. כאשר הוא עזב לבלגיה, המטרה הייתה למצוא לו יורש, ואואטרה ענה לכאורה על הדרישות. פרט משעשע שמשך את תשומת הלב מיידית הוא שהם נולדו בדיוק באותו יום, 4 בינואר 2021. אז אואטרה הגיע להמארבי על תקן "קוסונו החדש", וזה בהחלט חיזק מאוד את הערכתו העצמית.

עזיז אואטרה (IMAGO)

כתוצאה מכך, שונתה גם העמדה של אואטרה על המגרש. אואטרה היה רגיל לשחק בקישור מרכזי, אבל אנשי המארבי הסבו אותו לבלם, והמתינו בסבלנות להבשלתו. בניגוד לקוסונו, לא היה לו בסיס טקטי מספק. אואטרה למד בקבוצת הצעירה, ואז נשלח לעונת השאלה בליגה החמישית. ב-2021 הוחלט שהוא מוכן לאתגר, והתוצאות היו טובות. הוא הפך בהדרגה לשחקן הרכב, תחילה כבלם, ואז כקשר אחורי. כך נוצר רושם של שחקן רב גוני, והיה לו גם מזל להבקיע במקרה את אחד השערים החשובים של העונה.

בחצי גמר הגביע, בדרבי הלוהט מול יורגורדן, פגעה בעיטה של גוסטב לודביגסון באואטרה, ניתזה לרשת, וכך הושג הניצחון 0:1. הוא שולב כמחליף גם כאשר המארבי גברה בפנדלים על האקן בגמר, וזה לא דבר של מה בכך. מדובר אמנם במועדון מסורתי עם קהל עצום בסטוקהולם, אבל תארים רבים אין לו. בכל תולדות המארבי הייתה רק אליפות אחת, ועד 2021 היא גם הפסידה בכל הפעמים בהן העפילה לגמר הגביע. ההנפה הייתה הראשונה של הקבוצה שנוסדה במאה ה-19, וכל השמות שהיו שותפים להישג, כולל אואטרה, נרשמו באותיות זהב בספרי ההיסטוריה.

הליגה השבדית מושכת סקאוטים רבים, ומספר משחקים משובחים הספיקו כדי לקבל הצעות מפתות. גנק הייתה הזריזה מכולן עם הצעה של 2 מיליון יורו בינואר 2022, ואואטרה בכל מקרה העדיף שהצעד הבא יהיה בבלגיה – זה הרי היה גם היעד של קוסונו. הוא האמין שאם ילך בעקבותיו יצליח לא פחות ממנו, וצ'לסי תחכה לו בסוף המסלול. כאן ציפתה לו אכזבה, כי בניגוד מוחלט לקוסונו שהצטיין במהרה בברוז', לא גילה אואטרה יציבות מינימלית בגנק, ונדחק לשוליים.

עזיז אואטרה חוגג (IMAGO)

שנתיים וחצי בילה אואטרה בגנק, ואת התקופה הזו הוא יעדיף לשכוח. יציבות מינימלית לא הייתה שם, ולבסוף הוא גם קרע שריר ברגלו בדצמבר 2023 וגמר את העונה האחרונה בקבוצה מוקדם מהמתוכנן. אואטרה נתפס כשחקן עוצמתי, מחויב ונמרץ, אך לעתים קרובות הוא היה נמרץ מדי, והתיקולים שלו היו פזיזים. אואטרה מצידו סבר שהוא קופח על לא עוול בכפו, ולא היסס להצהיר על כך מיד אחרי שעבר בהשאלה למכלן לפני שנה.

"אף פעם לא קיבלתי הזדמנות הוגנת. כל האחרים קיבלו, ואני לא. נתתי את המקסימום באימונים, והרשמתי גם במשחקים בהם שותפתי, אבל המאמן ראה את הכל אחרת. אני אנושי, ובסופו של דבר כל אחד נשבר. לא העריכו אותי כמו שצריך, ולא רק אני חשבתי כך. במשחקי ידידות מול קבוצות זרות היריבים שאלו אותי למה אני לא פותח בקביעות בהרכב. סיפרתי להם שלפעמים אין לי מקום אפילו על הספסל, והם לא האמינו. אמרתי לסוכן שאני רוצה לשחק כל שבוע, והיה צריך למצוא פתרון. עכשיו הוא נמצא, ואשקם את הביטחון שלי. אני לא מתכוון לחזור לגנק. המטרה היא לעזוב את בלגיה בעונה הבאה. השאיפה הייתה ונשארה לעבור לפרמייר ליג. זו ליגה שהכי מתאימה לכישוריי", הוא הצהיר בראיון.

עזיז אוואטרה (IMAGO)

הקביעה הזו לא מצאה חן בלשון המעטה בעיני הנהלת גנק, ועוררה סערה קטנה. מבחינת אואטרה, היה בו מסר למכלן, לה הייתה אופציה לרכוש את כרטיסו תמורת מיליון יורו, ואז לשווק אותו למועדון גדול יותר. זו הייתה התוכנית, אך לשם כך היה צריך להצליח על הדשא, וזה לא עלה בידו. הקשר ספג יותר מדי כרטיסים צהובים במחזורים הראשונים, ואז איבד את המקום בהרכב, וסיים את העונה כשהוא משולב בעיקר כמחליף בדקות הסיום. יכולתו לא ענתה על הדרישות, והאופציה נותרה לא ממומשת. כאשר שב לגנק בניגוד לרצונו, לא הופתע אואטרה לגלות שהוא כלל לא נמצא בתוכניות. ואז הוא כבר לא חשב על פרמייר ליג. במצבו הנוכחי, גם חוזה בליגת העל התקבל על הדעת.

"הוא צריך להיות מרוצה שקיבל הצעה כלשהי. יש לו איכויות, כמובן. הוא פיזי, חזק בתיקולים ומשקיע במשחקים. הבעיה היא שאינו יציב, לא מספיק ממושמע, ואולי גם לא חכם במיוחד", מספר עיתונאי בלגי שמסקר את מכלן. האם זה מספיק כדי להצליח בקבוצה מסוגה של מכבי נתניה? זה תלוי בעיקר בציפיות ובדרישות ממנו. אואטרה לא יכול להיות אדריכל ההתקפות, אבל כקשר אחורי קלאסי הוא עשוי לספק את הסחורה בליגת העל בזכות העוצמה הטהורה. הוא יהיה דומיננטי במאבקים על כדור, יבצע לא מעט עבירות ויספוג כרטיסים צהובים. אחרי שצבר ניסיון מול יריבים בשבדיה ובבלגיה, הוא עשוי לגלות כי החיים קלים יותר מול כדורגלנים ישראלים. כל עוד אלה המטרות, הוא מסוגל לענות עליהן, וגם לשחק כבלם במידת הצורך. חוץ מזה, לא צריך להפריע לו לחלום על צ'לסי. בגיל 24 עדיין מותר לו לשאוף גבוה, וזו תכונה חיובית.