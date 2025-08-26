יום שלישי, 26.08.2025 שעה 10:03
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
43-42אספניול6
41-22בטיס7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

בארסה שוקלת להחתים את הכישרון החם בספרד

דיווח: אחרי שאטה איונג בן ה-21 פרץ לתודעה בוויאריאל עם פתיחת עונה נהדרת, הקטלונים שוקלים להחתים אותו לאור סעיף השחרור הנמוך ולהשאילו העונה

אטה איונג (IMAGO)
אטה איונג (IMAGO)

האם ברצלונה מכינה החתמה נוספת לקראת סגירת חלון ההעברות? אטה איונג, חלוצה בן ה-21 של ויאריאל, הפך בתוך שבועיים לאחד השמות החמים ביותר בספרד לאור פתיחת העונה הנהדרת שלו, וגם האלופה סימנה אותו. ולא רק שהוא בכושר מצוין, גם יש לו סעיף שחרור נמוך מאוד ביחס לפוטנציאל.

איונג שכמעט ולא היה מוכר לפני העונה הזו, פתח את הליגה הספרדית עם שער ב-0:2 על אוביידו ובישול ב-0:5 על ג’ירונה, תוך כדי שהוא מרשים ביכולות הפיזיות והטכניות שלו. אבל העניין המשמעותי סביבו לא נובע רק מביצועיו, אלא גם מסעיף השחרור שלו: חמישה מיליון אירו בלבד, כפי שדיווח פבריציו רומאנו.

מדובר בסכום נמוך משמעותית מהערכות קודמות שעמדו על כ-10 מיליון, וכזה שכל מועדון גדול יכול לעמוד בו. בברצלונה זיהו את הפוטנציאל במהירות: מדובר בשחקן צעיר, עם נתונים מרשימים מאוד, שנמצא בתחילת הדרך, אך כבר מראה ניצוצות. המנהל הספורטיבי של בארסה, דקו, רואה בו הזדמנות שוק יוצאת דופן - גם בגלל המחיר, וגם בשל היכולת שנרשמה עד כה.

כבש ובישל. איונג (IMAGO)כבש ובישל. איונג (IMAGO)

על פי הדיווחים בקטלוניה, התוכנית של בארסה ברורה: להפעיל את סעיף השחרור של איונג, להחתים אותו ולהשאיל אותו באופן מיידי לקבוצה אחרת מהליגה הראשונה, כדי להימנע מהקושי לרשום אותו באופן מיידי תחת מגבלות הפייר פליי הפיננסי. מספר קבוצות כבר הביעו עניין לקבל את איונג בהשאלה, והביקוש אליו גובר מדי יום. לא רק ברצלונה בעקבותיו - גם בטיס, סוסיאדד ומספר מועדונים מהפרמייר ליג גיששו בנוגע לשירותיו.

איונג הקמרוני גדל במחלקת הנוער של קאדיס והגיע לוויאריאל בקיץ 2024 כשחתם לשלוש שנים בקבוצת המילואים. בעונה שעברה הוא כבש 20 שערים ובישל עוד שישה ב-35 הופעות בכל המסגרות, בעיקר בקבוצת המילואים, אבל הוא גם הספיק לשחק דקות בודדות כמחליף בקבוצה הראשונה מול סוסיאדד, ג’ירונה, לגאנס וסביליה. אגב, בעונה שעברה איונג כבש שני שערים בשני משחקים שונים מול מילואי ריאל מדריד.

בוויאריאל, כמובן, מבינים את הסכנה ונמצאים במרוץ נגד השעון. המטרה: לחדש את חוזהו של איונג, לשדרג את שכרו ולשנות את סעיף השחרור כך שיתאים לערך האמיתי שהשחקן עשוי להגיע אליו. נכון לעכשיו, כל קבוצה שתהיה מוכנה להמר מהר – עשויה להנחית את אחד השמות המבטיחים ביותר בפתיחת העונה בליגה הספרדית.

הצוללת מתפוצצת: ויאריאל מפרקת את ג'ירונה
