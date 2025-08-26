יום שלישי, 26.08.2025 שעה 20:04
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

הצביעו: מי יהיה ה-Winner של המחזור הראשון?

אצילי כיכב עם צמד, אזולאי רקד בסמי עופר, קרייב הראה שיש בעל בית בבלומפילד, אחמד הוביל את המהפך של ב"ש וטמם נתן שלוש נקודות לאשדוד. הצביעו

|
מי יהיה ה-Winner של המחזור? (גרפיקה: ניתאי קופפר)
מי יהיה ה-Winner של המחזור? (גרפיקה: ניתאי קופפר)

המחזור הראשון בליגת העל תם לו להוציא משחק אחד שנדחה בין מכבי ת”א להפועל פ”ת, והמחזור נתן רק תיאבון לעוד. גולים, בישולים, דרמות, מהפכים, ניצחונות והפסדים. אחרי מחזור דרמטי, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי לבחירת שחקן השבוע של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)

עומר אצילי

יש מה להוסיף בכלל? אחרי פתיחת עונה טובה באירופה ובגביע הטוטו, הכוכב הגיע בענק גם לליגת העל עם צמד גדול לרשת של בני סכנין כדי לסדר 1:2 לבית”ר ירושלים בדוחא. נראה שאפשר לומר סופית שהשיא של השחקן מימי עבר שוב כאן, ובגדול.

עומר אצילי חוגג (רדאד געומר אצילי חוגג (רדאד ג'בארה)

איתן אזולאי

מופע של הקשר ב-0:4 של מכבי חיפה על מכבי בני ריינה. אמנם הוא לא מופיע על רשימת הכובשים, אך הוא עשה הכל חוץ מזה עם שני בישולים, אחד לטריבנטה סיוארט ואחד לג’ורג’ה יובאנוביץ’, ועוד סחיטת פנדל שסידרה גול גם לדולב חזיזה. המשך ישיר לפתיחת העונה הטובה של אזולאי.

איתן אזולאי ודולב חזיזה חוגגים (עמרי שטיין)איתן אזולאי ודולב חזיזה חוגגים (עמרי שטיין)

אנדריאן קרייב

גם כאן אין גול או בישול, אבל מי שצפה במשחק של הפועל תל אביב נגד קריית שמונה הבין כבר אחרי מחזור אחד שהאדומים פגעו בינגו עם הקשר. שלט במרכז המגרש, ניהל, מסר, עבר, העביר והראה שיש בעל בית חדש בבלומפילד, כשיש לו חלק חשוב ב-1:2 של אליניב ברדה על הצפוניים.

אנדריאן קרייב בועט (רדאד גאנדריאן קרייב בועט (רדאד ג'בארה)

זאהי אחמד

שחקנה של הפועל באר שבע ראה את עוז בילו כובש את הצמד הראשון בליגת העל, אז הוא ענה לו ובגדול והיה גיבור המהפך של הדרומיים בדרך ל-2:4 באצטדיון מרים. אחמד רשם שני שערים, והראה שהוא עדיין האיש למשימות המיוחדות של רן קוז’וק, כפי שהיה גם בעונה שעברה.

זאהי אחמד בטירוף (רדאד גזאהי אחמד בטירוף (רדאד ג'בארה)

איליי טמם

אין כמו לפתוח עונה עם שלוש נקודות, ואת זר הפרחים על שלוש הנקודות שלו מהמחזור הראשון חיים סילבס יכול לשלוח לטמם. השחקן עלה מהספסל מיד אחרי ההפסקה כשאשדוד בפיגור 1:0, וזה נגמר ב-1:2 של הדרומיים על הפועל ירושלים, כשטמם כבש את השער הניצחון.

איליי טמם (חגי מיכאלי)איליי טמם (חגי מיכאלי)
