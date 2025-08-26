יום חמישי, 28.08.2025 שעה 08:39
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
52-33בטיס6
43-42אספניול7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
24-23סלטה ויגו13
13-22אתלטיקו מדריד14
12-12ולנסיה15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

קריאות גזעניות לוויניסיוס ואמבפה נגד אוביידו

בספרד חשפו שכוכבי ריאל מדריד חטפו נהמות של קוף, גם אחרי ששניהם כבשו וגם כשהברזילאי החליף את רודריגו. נרשם שזה התחיל בבודדים ונהיה רחב בהמשך

|
ויניסיוס וקיליאן אמבפה (La Liga)
ויניסיוס וקיליאן אמבפה (La Liga)

אירוע מטריד בספרד. במהלך משחק ההכנה בין ריאל מדריד לאוביידו שנערך באצטדיון קרלוס טרטיירה, נשמעו קריאות גזעניות לעבר שניים מהכוכבים הגדולים של הבלאנקוס, קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס ג'וניור.

בתיעוד שפורסם בתוכנית "היום שאחרי" של רשת "מוביסטאר", נשמעו בבירור קולות המדמים קריאות קוף מהיציע, תחילה בעת חגיגת השער של אמבפה בדקה ה-27, אז כרע ברך על הדשא. בהקלטות נשמעו קולות "או, או, או" המזוהים כקריאות גזעניות, גם אם הן הגיעו מקול בודד ולא מהקהל כולו.

מקרה נוסף התרחש כשוויניסיוס עלה כמחליף במקומו של רודריגו במחצית השנייה, ושוב נשמעו קולות דומים מהיציע. לפי הדיווחים, הפעם מדובר היה בחלק נרחב יותר מהקהל, כשהשחקן הברזילאי אף נקלע לעימות עם אוהדים במהלך המשחק.

ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)

התקרית עוררה סערה ברשתות החברתיות, והלחץ כעת עובר להתאחדות הספרדית והליגה המקומית לנקוט צעדים חמורים נגד התופעה שפוגעת קשות בתדמית הכדורגל הספרדי.

ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד
