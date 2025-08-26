קריאות גזעניות לוויניסיוס ואמבפה נגד אוביידו

אירוע מטריד בספרד. במהלך משחק ההכנה בין ריאל מדריד לאוביידו שנערך באצטדיון קרלוס טרטיירה, נשמעו קריאות גזעניות לעבר שניים מהכוכבים הגדולים של הבלאנקוס, קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס ג'וניור.

בתיעוד שפורסם בתוכנית "היום שאחרי" של רשת "מוביסטאר", נשמעו בבירור קולות המדמים קריאות קוף מהיציע, תחילה בעת חגיגת השער של אמבפה בדקה ה-27, אז כרע ברך על הדשא. בהקלטות נשמעו קולות "או, או, או" המזוהים כקריאות גזעניות, גם אם הן הגיעו מקול בודד ולא מהקהל כולו.

מקרה נוסף התרחש כשוויניסיוס עלה כמחליף במקומו של רודריגו במחצית השנייה, ושוב נשמעו קולות דומים מהיציע. לפי הדיווחים, הפעם מדובר היה בחלק נרחב יותר מהקהל, כשהשחקן הברזילאי אף נקלע לעימות עם אוהדים במהלך המשחק.

ויניסיוס ואמבפה (IMAGO)

התקרית עוררה סערה ברשתות החברתיות, והלחץ כעת עובר להתאחדות הספרדית והליגה המקומית לנקוט צעדים חמורים נגד התופעה שפוגעת קשות בתדמית הכדורגל הספרדי.