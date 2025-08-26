"משחק חד צדדי, לא היו יכולים להיראות טוב יותר"

למשחק בכורה כזה בליגה היו יכולים רק לחלום באינטר, אך אמש (שני) זה קרה, כאשר הנראזורי, בראשות המאמן החדש, כריסטיאן קיבו, פתחו בסערה את הסרייה א’ עם 0:5 גדול על טורינו.

באיטליה התרשמו מההופעה של אינטר והחמיאו: “משחק ראשון שיחקו נהדר, הנראזורי לא היו יכולים להיראות טוב יותר”. ב’טוטוספורט’ נכתב: “אינטר צעדה, טורינו מוצפת, הנראזורי במשחק חד צדדי וקיבו גאה”. בנוסף, בארץ המגף החמיאו לכובש הצמד, מרקוס תוראם, נתנו לו את המצטיין עם ציון 8 וכתבו: “השחקן הטוב ביותר על המגרש”.

מאמן אינטר, כריסטיאן קיבו, סיכם בסיום: “ניסינו להגיע למשחק הראשון במצב הטוב ביותר שאפשר. מבחינה מנטלית, השחקנים שמו את אירועי השנה שעברה מאחוריהם והדגימו את הפוטנציאל האמיתי שלהם. מהיום הראשון, כולם התיישבו ולקחו על עצמם ומעולם לא התלוננו.

כריסטיאן קיבו (IMAGO)

“אף אחד לא אמר כלום, כולם עבדו קשה, יהיה זמן לדבר על חלון ההעברות. אנחנו עובדים קשה, אבל אלופים תמיד מוצאים את המוטיבציה הנכונה לחזור לעשות את מה שהם עשו קודם, אנחנו צריכים להיות עצמנו ולהיות עם השאיפה הנכונה”.

בלם הקבוצה, אלסנדרו באסטוני, דיבר: “אני שמח בשביל מרקוס תוראם, הוא חזר, אני שמח והוא ראוי לזה. היה רצון גדול לחזור ולהוכיח את עצמנו, קודם כל לעצמנו, אחרי סיום העונה שעברה. יש רצון גדול לנקמה, אבל אנשים מדברים על עונה כושלת כי לא זכינו, אבל קבוצה כושלת לא מגיעה לגמר ליגת האלופות ומסיימת במקום השני, התשוקה שם, השחקנים החדשים נתנו לנו אנרגיה ואנחנו מקווים לעשות טוב השנה”.