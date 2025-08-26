יום שלישי, 26.08.2025 שעה 10:05
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
359-2816ארגנטינה1
255-1316אקוואדור2
2516-2116ברזיל3
2412-1916אורוגוואי4
2410-1316פרגוואי5
2215-1916קולומביה6
1819-1516ונצואלה7
1732-1616בוליביה8
1217-616פרו9
1024-916צ'ילה10

"ניימאר ורודריגו? לשניהם יש את המספר שלי"

אנצ'לוטי אחרי פרסום הסגל והיעדרות שחקני ריאל וכוכב סנטוס: "הם יכולים לחייג אליי, רק שחקנים שמוכנים ב-100% יזומנו". וגם: ויניסיוס והשם המפתיע

|
קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)
קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

קרלו אנצ’לוטי פרסם אתמול (שני) את הסגל שלו לשני המשחקים בפגרת הנבחרות בקרובה של נבחרת ברזיל, בה הצהובים ישחקו נגד צ’ילה ונגד בוליביה. מי שבולטים בהיעדרות שלהם הם כל שחקני ריאל מדריד, ויניסיוס, אדר מיליטאו ורודריגו, אנדריק, וחוץ מזה ניימאר שנפצע ולא יכול היה להגיע. אחרי פרסום הסגל, האיטלקי דיבר במסיבת עיתונאים.

כן יש לציין שברזיל כבר הבטיחה את ההעפלה שלה, ובעניין של ויניסיוס פורסם שהמאמן העדיף לא להביאו כי הוא מורחק ממשחק אחד גם כך, אז הוא מאפשר לו להישאר במתחם האימונים של ריאל ולהתאמן עם המועדון. “הרעיון של הסגל הוא להכיר שחקנים חדשים”, אמר אנצ’לוטי.

האיטלקי המשיך: “זימנתי שחקנים שאני לא ממש מכיר עדיין אישית, אלא רק את היכולת שלהם. אלו שלא כאן היו מצוינים בפגרות קודמות ואני רוצה להודות להם על כך. ניימאר לא זומן כי יש לו פציעה קטנה משבוע שעבר, אנחנו מכירים אותו ומחכים לגרסה הטובה שלו במונדיאל. כולנו יודעים מי הוא, אבל כמו כולם אני רוצה אנשים שב-100%.

רודריגו וקרלו אנצרודריגו וקרלו אנצ'לוטי (ריאל מדריד)

על רודריגו: “יש לי המון אהבה אליו. הוא שיחק מצוין עבור ריאל מדריד נגד אוביידו, זה היה גם המשחק הראשון שלו אחרי תקופה ארוכה מאוד. עכשיו יש לו זמן להמשיך לצבור דקות ולחזור לנבחרת, כי בסוף אני לוקח המון בחשבון כושר משחק. מי שבנבחרת צריך להיות ב-100%. לניימאר ורודריגו יש את המספר שלי אם הם רוצים להתקשר”.

מי שיובל את החלק הקדמי הוא כוכב ברצלונה ראפיניה, והפעם אנצ’לוטי גם זימן את קאיו ג’ורג’, מלך השערים של הליגה הברזילאית: “הוא כובש המון, הוא צעיר, מוכשר וביחס לגילו יש לו כבר ניסיון טוב מאוד. בהתאם למה שהוא עשה בתקופה האחרונה, חד משמעית מגיע לו להיות עם הנבחרת”.

בזמן הצילומים: החליפו לשוער מספר בחולצה
