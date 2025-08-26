"ניימאר ורודריגו? לשניהם יש את המספר שלי"

קרלו אנצ’לוטי פרסם אתמול (שני) את הסגל שלו לשני המשחקים בפגרת הנבחרות בקרובה של נבחרת ברזיל, בה הצהובים ישחקו נגד צ’ילה ונגד בוליביה. מי שבולטים בהיעדרות שלהם הם כל שחקני ריאל מדריד, ויניסיוס, אדר מיליטאו ורודריגו, אנדריק, וחוץ מזה ניימאר שנפצע ולא יכול היה להגיע. אחרי פרסום הסגל, האיטלקי דיבר במסיבת עיתונאים.

כן יש לציין שברזיל כבר הבטיחה את ההעפלה שלה, ובעניין של ויניסיוס פורסם שהמאמן העדיף לא להביאו כי הוא מורחק ממשחק אחד גם כך, אז הוא מאפשר לו להישאר במתחם האימונים של ריאל ולהתאמן עם המועדון. “הרעיון של הסגל הוא להכיר שחקנים חדשים”, אמר אנצ’לוטי.

האיטלקי המשיך: “זימנתי שחקנים שאני לא ממש מכיר עדיין אישית, אלא רק את היכולת שלהם. אלו שלא כאן היו מצוינים בפגרות קודמות ואני רוצה להודות להם על כך. ניימאר לא זומן כי יש לו פציעה קטנה משבוע שעבר, אנחנו מכירים אותו ומחכים לגרסה הטובה שלו במונדיאל. כולנו יודעים מי הוא, אבל כמו כולם אני רוצה אנשים שב-100%.

רודריגו וקרלו אנצ'לוטי (ריאל מדריד)

על רודריגו: “יש לי המון אהבה אליו. הוא שיחק מצוין עבור ריאל מדריד נגד אוביידו, זה היה גם המשחק הראשון שלו אחרי תקופה ארוכה מאוד. עכשיו יש לו זמן להמשיך לצבור דקות ולחזור לנבחרת, כי בסוף אני לוקח המון בחשבון כושר משחק. מי שבנבחרת צריך להיות ב-100%. לניימאר ורודריגו יש את המספר שלי אם הם רוצים להתקשר”.

מי שיובל את החלק הקדמי הוא כוכב ברצלונה ראפיניה, והפעם אנצ’לוטי גם זימן את קאיו ג’ורג’, מלך השערים של הליגה הברזילאית: “הוא כובש המון, הוא צעיר, מוכשר וביחס לגילו יש לו כבר ניסיון טוב מאוד. בהתאם למה שהוא עשה בתקופה האחרונה, חד משמעית מגיע לו להיות עם הנבחרת”.