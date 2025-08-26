נשאר בליגת האלופות: ואסקס יחתום בלברקוזן

הליגות כבר התחילו ברחבי אירופה, אבל זה ממש לא אומר שחלון ההעברות נגמר. אחרי שטעמו את טעם המשחקים הרשמיים, כעת הקבוצות רוצות לעשות פינישים אחרונים לסגלים, ואנחנו כאן ב-ONE כדי לרכז לכם מידי יום את ההעברות הרשמיות מסביב לגלובוס ואת הדיווחים החמים.

דיווחים חמים

# מאיפה זה בא? פבריציו רומאנו הטיל תוך כדי הלילה היר ווי גו מפתיע במיוחד, ומדובר בלוקאס ואסקס שיחתום בבאייר לברקוזן. הבדיקות הרפואיות כבר נערכו לשחקן באופן סודי, והיום הוא צפוי להיות מוכרז באופן רשמי כשחקן של אריק טן האח בהעברה חופשית, זאת אחרי קריירה מפוארת מאוד בריאל מדריד.

לוקאס ואסקס (IMAGO)

# השיחות בין נאפולי למנצ’סטר יונייטד בשלבים אחרונים בהחלט במטרה להשאיל את רסמוס הוילון לאלופת איטליה. התכולים ראו את רומלו לוקאקו נפצע ורוצים מחליף, והחלוץ שכבר כיכב באיטליה קרוב לסכם את תנאיו, בנוסף להתקרבות לסיכום על הסכם בין הקבוצות.

רסמוס הוילון (רויטרס)

# פאביו סילבה, החלוץ של וולבס שהושאל בעונה האחרונה ללאס פלמאס וירד איתה ליגה, סיכם את תנאיו בדורטמונד ונותר רק שהזאבים והצהובים כחולים יסכמו את פרטי העסקה. החלוץ סיכם עד 2030, הסכום המוערך שתקבל וולבס הוא כ-25 מיליון אירו.