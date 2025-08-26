יום שלישי, 26.08.2025 שעה 08:35
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

נשאר בליגת האלופות: ואסקס יחתום בלברקוזן

אחרי 10 שנים בריאל, המגן יעבור לסגנית אלופת גרמניה כשהוא כבר עבר בדיקות באופן סודי ויחתום היום. וגם: הוילון קרוב לנאפולי, דורטמונד מצאה חלוץ

|
לוקאס ואסקס (IMAGO)
לוקאס ואסקס (IMAGO)

הליגות כבר התחילו ברחבי אירופה, אבל זה ממש לא אומר שחלון ההעברות נגמר. אחרי שטעמו את טעם המשחקים הרשמיים, כעת הקבוצות רוצות לעשות פינישים אחרונים לסגלים, ואנחנו כאן ב-ONE כדי לרכז לכם מידי יום את ההעברות הרשמיות מסביב לגלובוס ואת הדיווחים החמים.

דיווחים חמים

# מאיפה זה בא? פבריציו רומאנו הטיל תוך כדי הלילה היר ווי גו מפתיע במיוחד, ומדובר בלוקאס ואסקס שיחתום בבאייר לברקוזן. הבדיקות הרפואיות כבר נערכו לשחקן באופן סודי, והיום הוא צפוי להיות מוכרז באופן רשמי כשחקן של אריק טן האח בהעברה חופשית, זאת אחרי קריירה מפוארת מאוד בריאל מדריד.

לוקאס ואסקס (IMAGO)לוקאס ואסקס (IMAGO)

# השיחות בין נאפולי למנצ’סטר יונייטד בשלבים אחרונים בהחלט במטרה להשאיל את רסמוס הוילון לאלופת איטליה. התכולים ראו את רומלו לוקאקו נפצע ורוצים מחליף, והחלוץ שכבר כיכב באיטליה קרוב לסכם את תנאיו, בנוסף להתקרבות לסיכום על הסכם בין הקבוצות.

רסמוס הוילון (רויטרס)רסמוס הוילון (רויטרס)

# פאביו סילבה, החלוץ של וולבס שהושאל בעונה האחרונה ללאס פלמאס וירד איתה ליגה, סיכם את תנאיו בדורטמונד ונותר רק שהזאבים והצהובים כחולים יסכמו את פרטי העסקה. החלוץ סיכם עד 2030, הסכום המוערך שתקבל וולבס הוא כ-25 מיליון אירו.

סנדרו ופאביו סילבה חוגגים (La Liga)סנדרו ופאביו סילבה חוגגים (La Liga)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */