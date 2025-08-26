"רודריגו נשאר, אלונסו מצא לו תפקיד חדש"

האם רודריגו יישאר בריאל מדריד גם בסיום חלון ההעברות? דווקא אחרי שדווח בספרד כי הנחה את סוכניו למצוא לו קבוצה חדשה, בעיתון ‘אס’ המדרידאי בטוחים: “רודריגו נשאר". למעשה, בשער העיתון הופיעה הכותרת “Rodrygo se queda” – ביטוי שזכור במיוחד מעזיבת ניימאר את ברצלונה בזמנו. האם רודריגו כן יישאר? ימים יגידו.

בכל אופן, ב’אס’ דווח שרודריגו הצליח לשכנע את צ’אבי אלונסו במהלך המשחק מול אוביידו והוא נחוש להמשיך במדריד. עוד נכתב שהוא יתמודד עם ויניסיוס על עמדת הקיצוני השמאלי, זאת אחרי שרודריגו פתח בהרכב ריאל ב-0:3 על אוביידו והוחלף בדקה ה-63 על ידי חברו הברזילאי.

בטור ב’אס’ נכתב: “בריאל קיוו לגרוף כ-90 מיליון אירו ממכירתו, בעוד רודריגו היה מוכן לעבור רק למועדון מהטופ, אך ככל שמתקרב סיום חלון ההעברות, ההצעות הרציניות פשוט לא מגיעות. לאור זאת, צ’אבי אלונסו מצא לרודריגו תפקיד חדש - כזה שנועד גם לעזור לקבוצה, וגם לעורר את ויניסיוס. ובינתיים - זה עובד.

ויניסיוס (IMAGO)

"מול אוביידו בוצע ניסוי מסקרן: רודריגו הוסט מהאגף הימני - בו הוא רגיל לשחק, אך זה אינו הצד הטבעי שלו - ועבר לשמאל, תוך שהוא תופס את מקומו של ויניסיוס שירד לספסל. לא מראה שגרתי, אך כזה שנראה מוצדק: ויניסיוס נמצא בתקופה רעה כבר חודשים, על רקע המשא ומתן המתמשך להארכת חוזהו, בעוד תרומתו למגרש דלה. מנגד, רודריגו שיחק באומץ, חדר לרחבה והיה נקודת האור של ריאל מול הגנת הברזל של אוביידו. במשחק סגור שכזה, ללא שטחים פתוחים, הוא לא נופל בהרבה מוויניסיוס - הוא קיצוני מצוין לכל דבר.

"רודריגו שיחק כשעה ולאחר מכן נכנס ויניסיוס כשריאל הובילה 0:1. מהשנייה שנכנס, ראה הקהל משהו אחר לגמרי. תחילה הוא ספג קריאות בוז עוד לפני שעשה דבר, אך מהר מאוד הצדק עם המוחים התערבב בהכרה ביכולות שלו, שכן מהר מאוד הוא סיפק תצוגת על שכללה בישול למבפה אחרי חטיפת כדור, וגם שער משלו. זו הייתה הופעה של שחקן ברמה אחרת. ויניסיוס עבר תקופה של בלבול מאז החרם יוצא הדופן של ריאל על טקס כדור הזהב, אירוע שטלטל גם אותו אישית. כעת נראה שצ’אבי אלונסו מצא את הדרך הנכונה להחזיר אותו לעצמו - דרך רודריגו”.