יום שלישי, 26.08.2025 שעה 08:37
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
43-42אספניול6
41-22בטיס7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"רודריגו נשאר, אלונסו מצא לו תפקיד חדש"

במדריד בטוחים שהקיצוני לא יעזוב ויתמודד על המקום בהרכב דווקא בצד שמאל של ההתקפה: "אלונסו מצא את הדרך להחזיר את ויניסיוס לעצמו - דרך רודריגו"

|
רודריגו (רויטרס)
רודריגו (רויטרס)

האם רודריגו יישאר בריאל מדריד גם בסיום חלון ההעברות? דווקא אחרי שדווח בספרד כי הנחה את סוכניו למצוא לו קבוצה חדשה, בעיתון ‘אס’ המדרידאי בטוחים: “רודריגו נשאר". למעשה, בשער העיתון הופיעה הכותרת “Rodrygo se queda” – ביטוי שזכור במיוחד מעזיבת ניימאר את ברצלונה בזמנו. האם רודריגו כן יישאר? ימים יגידו.

בכל אופן, ב’אס’ דווח שרודריגו הצליח לשכנע את צ’אבי אלונסו במהלך המשחק מול אוביידו והוא נחוש להמשיך במדריד. עוד נכתב שהוא יתמודד עם ויניסיוס על עמדת הקיצוני השמאלי, זאת אחרי שרודריגו פתח בהרכב ריאל ב-0:3 על אוביידו והוחלף בדקה ה-63 על ידי חברו הברזילאי.

בטור ב’אס’ נכתב: “בריאל קיוו לגרוף כ-90 מיליון אירו ממכירתו, בעוד רודריגו היה מוכן לעבור רק למועדון מהטופ, אך ככל שמתקרב סיום חלון ההעברות, ההצעות הרציניות פשוט לא מגיעות. לאור זאת, צ’אבי אלונסו מצא לרודריגו תפקיד חדש - כזה שנועד גם לעזור לקבוצה, וגם לעורר את ויניסיוס. ובינתיים - זה עובד.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

"מול אוביידו בוצע ניסוי מסקרן: רודריגו הוסט מהאגף הימני - בו הוא רגיל לשחק, אך זה אינו הצד הטבעי שלו - ועבר לשמאל, תוך שהוא תופס את מקומו של ויניסיוס שירד לספסל. לא מראה שגרתי, אך כזה שנראה מוצדק: ויניסיוס נמצא בתקופה רעה כבר חודשים, על רקע המשא ומתן המתמשך להארכת חוזהו, בעוד תרומתו למגרש דלה. מנגד, רודריגו שיחק באומץ, חדר לרחבה והיה נקודת האור של ריאל מול הגנת הברזל של אוביידו. במשחק סגור שכזה, ללא שטחים פתוחים, הוא לא נופל בהרבה מוויניסיוס - הוא קיצוני מצוין לכל דבר.

"רודריגו שיחק כשעה ולאחר מכן נכנס ויניסיוס כשריאל הובילה 0:1. מהשנייה שנכנס, ראה הקהל משהו אחר לגמרי. תחילה הוא ספג קריאות בוז עוד לפני שעשה דבר, אך מהר מאוד הצדק עם המוחים התערבב בהכרה ביכולות שלו, שכן מהר מאוד הוא סיפק תצוגת על שכללה בישול למבפה אחרי חטיפת כדור, וגם שער משלו. זו הייתה הופעה של שחקן ברמה אחרת. ויניסיוס עבר תקופה של בלבול מאז החרם יוצא הדופן של ריאל על טקס כדור הזהב, אירוע שטלטל גם אותו אישית. כעת נראה שצ’אבי אלונסו מצא את הדרך הנכונה להחזיר אותו לעצמו - דרך רודריגו”.

ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */