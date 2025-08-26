יום שלישי, 26.08.2025 שעה 07:52
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

"ריו נגואמה - ברוכים הבאים לליגה של הגדולים"

כוכב נולד באנגליה, ובממלכה מהללים את גיבור ה-2:3 של ליברפול בניוקאסל: "לא רואה בעיניים, מחליף ראוי לדיאס", מספריו בפנים. וגם: ביקורת על הרדס

|
רוי נגואמה מאושר (IMAGO)
רוי נגואמה מאושר (IMAGO)

לכמעט כל שחקן יש מספר רגעים שהוא לא ישכח בחיים, וייתכן שריו נגואמה קיבל רגע כזה אתמול (שני) במשחק נגד ניוקאסל. הכישרון בן ה-16 של ליברפול ראה את קבוצתו עולה ל-0:2 מול עשרה שחקנים של המגפייז, ולמרות היתרון המספרי גם ראה את קבוצתו סופגת 2:2 בדקה ה-88, אבל הוא עלה מהספסל בדקה ה-90+6, כבש בדקה ה-90+10 ונתן שלוש נקודות אדירות לרדס.

באנגליה חלמו עם הילד: “נגואמה הראה בדיוק למה ליברפול לא הביאה מחליף ללואיס דיאס, זה הזמן שלו לזרוח, מדובר בכוכב עולה שלא רואה בעיניים. ברוכים הבאים לליגה של הגדולים” כתב הפרשן לואיס סטיל. אגדת המועדון, ג’יימי קראגר, אמר: “איזה ילד בר מזל, זה רגע לכל החיים”. הבלם לשעבר גם ביקר: “אחת ההופעות הכי גרועות של קבוצה שניצחה, ואחת ההופעות הכי טובות של קבוצה שהפסידה”.

נגאומה הפך לכובש הרביעי הכי צעיר בתולדות הפרמייר ליג, כאשר הוא בן 16 ו-361 ימים. במקום השלישי נמצא וויין רוני (16 ו-360 ימים), ג’יימס מילנר (16 ו-356) וג’יימס ווהן (16 ו-270). המשמעות היא כמובן שילד הפלא הפך לשחקן הכי צעיר אי פעם לכבוש עבור ליברפול, ב-113 שנות קיום של המועדון האדום ממרסיסיידרס.

ריו אנגואמה בטירוף (רויטרס)ריו אנגואמה בטירוף (רויטרס)

ליברפול כן ספגה ביקורות אחרי ששמטה יתרון כפול ביתרון מספרי על הדשא, ארנה סלוט דיבר בסיום: “אני לא כזה בטוח שראינו משחק כדורגל. מצב נייח אחר מצב נייח, זריקת חוץ ארוכה אחרי זריקת חוץ ארוכה. לא קרסנו והחזקנו מעמד, אבל כן לא שיחקנו מספיק טוב עם הכדור. לא הייתה לנו ממש אפשרות לשחק פתוח מקדימה”.

הקפטן וירג’יל ואן דייק הוסיף: “אנחנו יודעים כמה קשה להגיע לסנט ג’יימס פארק ולשחק כאן, ואנחנו גם יודעים שיש גם הרבה שמן במדורה בין המועדונים בשבועות האחרונים. מאכזב שספגנו פעמיים ממצב נייח, זה לא צריך לקרות, אבל העיקר שלקחנו שלוש נקודות. אם מסתכלים על התקופה האחרונה, לא הרבה קבוצות מהטופ 6 לקחו נקודות באצטדיון הזה”.

האוהדים ביקשו וקיבלו: זלאטן בגרסת אייאקס
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */