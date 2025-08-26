יום שלישי, 26.08.2025 שעה 10:05
ונוס הודחה, ג'וקוביץ', אלקראס ורונה ניצחו

אליפות ארה"ב: הטניסאית בת ה-45 הפסידה 6:3, 2:6 ו-6:1 למוצ'ובה, גם סביטולינה הודחה. הסרבי גבר על טיאן, הספרדי על אופלקה, גם חצ'אנוב ורוד עלו

|
נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)
נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

אליפות ארה"ב נמשכה גם הלילה (בין שני לשלישי) עם הקאמבק המסקרן של ונוס וויליאמס. הטניסאית בת ה-45 שמדורגת כיום במקום ה-602 בעולם, סיימה את דרכה בפלאשינג מדו כבר בסיבוב הראשון אחרי הפסד 6:3, 2:6 ו-6:1 לקרולינה מוצ’ובה הצ’כית (13 בעולם). האמריקאית ששיחקה בגראנד סלאם לראשונה מזה שנתיים, ירדה מהמגרש לקול תשואות ולא ברור אם תחזור לשחק באליפות ארה"ב.

ג’סמין פאוליני האיטלקיה (8) ניצחה 2:6 ו-6:7 (4) את דסטני אייאבה האוסטרלית (166). ג’סיקה פגולה האמריקאית (4) טיילה לשלב הבא עם 0:6 ו-4:6 על מייאר שריף המצרית (102) ו-ויקטוריה אזרנקה (132) גברה 6:7 (0) ו-4:6 על הינה אנואה האמריקאית (215).

מירה אנדרייבה (5) הביסה 0:6 ו-1:6 את אלישיה פארקס האמריקאית (56), בעוד אלינה סביטולינה (15) הודחה אחרי הפסד 6:2 ו-6:4 לאנה בונדאר ההונגריה (97). אלזה ז’קמו הצרפתיה (91) הפתיעה את מארי בוזקובה הצ’כית (44) עם 4:6 ו-3:6.

ונוס וויליאמס מקבלת תשואות בירידה מהמגרש (רויטרס)ונוס וויליאמס מקבלת תשואות בירידה מהמגרש (רויטרס)
תחזור? ונוס וויליאמס (IMAGO)תחזור? ונוס וויליאמס (IMAGO)

בגברים, נובאק ג’וקוביץ’ פתח עם 1:6, 6:7 (3) ו-2:6 על לרנר טיאן האמריקאית (50). קרלוס אלקראס העפיל לסיבוב השני עם ניצחון בשלוש מערכות אף הוא, זאת אחרי שהספרדי (2) ניצח 4:6, 5:7 ו-4:6 את ריילי אופלקה האמריקאי (67) תוך קצת יותר משעתיים.

קרלוס אלקראס אחרי הניצחון (רויטרס)קרלוס אלקראס אחרי הניצחון (רויטרס)

גם הולגר רונה הדני (11) עלה אחרי ניצחון 3:6, 6:7 (4) ו-6:7 (2) על בוטיץ’ ואן דה זאנדשלאפ ההולנדי (73). לעומת זאת, דניל מדבדב (13) הודח אחרי הפסד 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6 ו-6:4 לבנז’מן בונזי הצרפתי (51).

דניל מדבדב שובר את המחבט שלו (רויטרס)דניל מדבדב שובר את המחבט שלו (רויטרס)

קארן חצ’אנוב (9) ניצח 7:6 (5), 3:6, 5:7 ו-1:6 את נישש בסבארדי האמריקאי (104), קספר רוד הנורבגי (12) עלה עם 1:6, 2:6 ו-6:7 (5) על סבסטיאן אופנר האוסטרי ואנדריי רובלב (15) גבר 4:6, 4:6 ו-4:6 על דינו פריזמיץ’ הקרואטי (124).

