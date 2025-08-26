בית"ר ירושלים מנצחת ופותחת עונה ברגל ימין

מול סגל חסר, בית”ר ירושלים הצליחה אמש (שני) לנצח 1:2 את בני סכנין במשחק חוץ לא פשוט בדוחא, במה שפתח את עונת 2025/26 בליגת העל ברגל ימין, לפחות בצד הירושלמי.

גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל מסכמים ניצחון במגרש לא קל ואנרגיות מוזרות בלי אוהדי בית״ר ביציע, השחקנים של יצחקי הגיעו לעבוד, כבשו פעמיים והפנים כבר למשחק מול מכבי חיפה בערוץ הפודקאסטים של ONE. האזנה נעימה.

אצילי מעל כולם והציפייה שזו תהיה העונה של עומר אצילי, ניהול המשחק של יצחקי, משחק ההגנה של הקבוצה והאם אפשר לשפוט את בית״ר אחרי שני משחקים מול הפועל חיפה וסכנין שהן המועמדות לרדת ליגה העונה.

וגם - מעמדו של ירדן שועה, איך צריך לנהוג עם סילבה קאני, התיאבון של אוהדי בית״ר העונה, איכות הזרים, התחרות על ההרכב, שבוע הבא טדי מלא מול מכבי חיפה שחוזרת עם ארגוני האוהדים ליציעים, הציפיות בשמיים והאם אפשר להגיד בצורה ברורה וחדה שבית״ר יכולה העונה לזכות באליפות.