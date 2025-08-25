ניימאר, ויניסיוס ורודריגו מחוץ לסגל ברזיל

מאמן ברזיל הטרי, קרלו אנצ’לוטי, פרסם אמש (שני) באופן רשמי את הזימונים לסגל הנבחרת לקראת המשחקים מול צ’ילה (4 בספטמבר) ובוליביה (9 בספטמבר) במסגרת מוקדמות המונדיאל של דרום אמריקה. באופן מפתיע, מי שיעדרו הם: ניימארף מלך שערי הנבחרת בכל הזמנים ושלושת שחקני ריאל מדריד: ויניסיוס, רודריגו (שמורחק מול צ’ילה) ואדר מיליטאו.

ניימאר נשאר מחוץ לסגל בשל פציעה נוספת: “הייתה לו בעיה קלה בשבוע האחרון, אבל אנחנו לא צריכים לבחון אותו”, אמר אנצ'לוטי על הכוכב הוותיק. “כולם מכירים אותו. ניימאר, כמו כולם, יצטרך להיות במצב פיזי טוב כדי לעזור לנו במונדיאל”.

בצד המרענן של הסגל אפשר למצוא את קאיו ג'ורג’ בן ה-23 מקרוזיירו שזכה לזימון בכורה, כשגם אסטבאו בפנים. בתקשורת הברזילאית לא אהבו את הסגל, והעיתונאי ג'ינגה בוניטו צייץ: “אכזבה גדולה מאוד. נקודת האור היחידה היא ג’ורג’. לריצ’ארליסון, אלכס סנדרו, בנטו, קאסמירו, ז'ואלינטון וגבריאל מרטינלי לא מגיע להיות בסגל. גם מקומם של לוקאס פאקטה, דגלאס סנטוס ולואיס הנריקה מפוקפק מאוד”.

שחקני נבחרת ברזיל חוגגים (רויטרס)

בעמוד ה-X (טוויטר לשעבר) All Things Brazil הוסיפו: “אחד הסגלים הכי גרועים בשנים האחרונות. הוא כלל שמות רגילים מהפרמייר ליג על חשבון שחקנים שראויים לזימון”.

הסגל המלא:

שוערים: אליסון, בנטו והוגו סוזה.

הגנה: אלכסנדרו, קאיו הנריקה, פאבריציו ברונו, ואנדרסון, גבריאל, מרקיניוס, אלכס סנדרו, ווסליי ודגלאס סנטוס.

קישור: ברונו גימראייש, אנדריי סנטוס, קאסמירו, ג’ואלינטון ולוקאס פאקטה.

התקפה: אסטבאו, קאיו ז’ורז’ה, מתיאוס קונייה, ראפיניה, ריצ’ארליסון, ז’ואאו פדרו, לואיס הנריקה וגבריאל מרטינלי.