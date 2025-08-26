"נהניתי מתחילת המשחק, אנחנו נדע ימים טובים"

בעלי מכבי נתניה רוס קסטין, הגיע אתמול (שני) למתחם האימונים של הקבוצה, שם בילה במשך שעות ארוכות, שוחח עם היו"ר גיל לב, ביקר במחלקת הנוער ואף שוחח עם המאמן יוסי אבוקסיס ועם השחקנים על הדשא.

הבעלים ניסה לעודד את השחקנים ואמר להם: "אני גאה בקבוצה, נהניתי מתחילת המשחק (מול הפועל ב”ש). אנחנו נדע ימים טובים יותר ויהיה טוב במועדון. אני סומך עליכם ומאמין שנשתפר ונתחזק תוך כדי". אגב, מי שנראה במתחם ובא לסייע, הוא תומר שלום, שסייע בעסקת הרכישה.

גם המאמן יוסי אבוקסיס, שלא היה מרוצה מהמהפך שספגה קבוצתו, שוחח עם השחקנים על הנושא המקצועי וחידד: "פתחנו מצוין ו-20 הדקות הראשונות היו מצוינות, אבל לא ברור מה קרה לנו אחרי. בהתחלה יישמנו את כל מה שעבדנו עליו באימונים ולמרות שב"ש עברה לקו של חמישה שחקני הגנה, לא עמדנו מול זה למרות שהתכוננו. אולי היינו קצת יהירים", אמר להם.

רוס קסטין (רועי כפיר)

בנתניה סימנו אמש סוף סוף וי על חיזוק משמעותי: הקשר עזיז אואטרה סיכם במועדון, כאשר היהלומים מנסים למצוא עבורו טיסה לישראל. בגנק הבלגית סיפרו כי סכום הרכישה עבור השחקן מחוף השנהב, עומד על 200,000 אלף אירו. הוא צפוי להשתכר קרוב ל-250,000 אירו.