נערים ג': נווה יוסף בהילוך שני במחזור הראשון

המחזור הראשון בליגת העל של שנתון נערים ג' ננעל היום (שני) עם סיומו של המשחק בו אירחה מ.כ נווה יוסף חיפה את בני יהודה ת"א - שתי קבוצות שעברו בפגרה בניה מחודשת, במטרה להשתלב בהצלחה בליגת העל, שבסיומו הקבוצה המארחת השיגה ניצחון 0:2.

נווה יוסף, שכבר בדקה ה-17 נאלצה לבצע חילוף, של פציעתו של אורי מנלה - שהוחלף ביהלי כלפון, לא מצאה בקלות את הרשת של האורחת מת"א, אך הסבלנות השתלמה לה.

בדקה ה-72 לירן מרדכייב, שעלה כמחליף 17 דקות קודם, השתלט על כדור שנמסר לעברו מרגלו של דניאל חלבי - ובעט מהרחבה לרשת הכתומה וקבע 0:1 לזכות נווה יוסף.

בתוספת הזמן של המשחק נווה יוסף סגרה עניין, עם שער מתוצרת המחליפים, כשהפעם דניאל מרדכייב על תקן המבשל עם מסירה לעברו של ריף כיוף, שעלה כמחליף בדקה ה-65. כיוף התגבר על שני בלמים אורחים ובעט מתוך הרחבה לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות מ.כ נווה יוסף חיפה.

עמית פרץ, מנהלה המקצועי של מ.כ נווה יוסף חיפה, המשמש כמאמן קבוצת נערים ג', סיכם את המשחק: "מהדקה הראשונה הגענו להמון מצבים, קרוב לעשרים בעיטות לשער. ידעתי שהמשחק היום לא יוכרע מההתחלה, לכן שמרתי על שחקני מפתח בספסל. בני יהודה קבוצה פיזית מאוד ולא היה קל מולה. אני שמח שלבסוף ניצחנו ולמחליפים יש חלק נכבד בניצחון".

על מטרות הקבוצה להמשך הוסיף המאמן: "האמת שיש לנו סגל מדהים, שהתגבש כאן בקיץ. התחלנו את האימונים עם המון נבחנים, אך לבסוף נשאר הבסיס של הקבוצה מהעונה שעברה, שבה היו לנו שתי קבוצות מעולות. התחזקנו בשישה שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות והשתלבו בצורה טובה בקבוצה”.

“ברמה האישית אחרי שנתיים בהם התמקדתי בתפקיד המנהל מקצועי, חזרתי לקווים. עשינו הכנה מעולה עם משחקי אימון בכל הארץ ואימונים קשים בים ובמגרש והיום הדברים באו בצורה טובה לידי ביטוי. זאת עונה ראשונה של המועדון בליגת העל, כך שחשוב לדאוג שהמצב הטוב יישאר ככה גם בעונה הבאה. אנחנו שואפים לשחק כדורגל טוב, להשתפר ממשחק למשחק, להמשיך בכל אימון שיהיה ברמה וקצב מטורף כמו שיש עד עכשיו , במטרה להוכיח שאנחנו ברמה של הקבוצות הכי טובות בארץ".

במחזור הבא מצפה למכבי חיפה משחק חוץ מאתגר מול מכבי ת"א, שצפויה לזכות בניצחון טכני על בני סכנין, שלא התייצבה למשחק בין הקבוצות בשבת האחרונה, בשל מצוקת שחקנים. בני יהודה תקווה להתאושש מההפסד במשחק ביתי מול עירוני קרית שמונה, שהוחרגה מירידת ליגה ובשל כך, שונה מבנה התחרות בליגה ובתום העונה רק האחרונה בטבלת הסיום בניכוי מקומה של קרית שמונה היא זו שתרד לליגה הארצית, בעוד הקבוצה שמעליה תתמודד על מקומה במשחק מבחן מול המנצחת במשחק הפלייאוף בין סגניות אלופות הליגות הארציות.