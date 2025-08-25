יום שני, 25.08.2025 שעה 22:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

אבו יונס: שופט ה-VAR לא ראוי לשפוט אותנו

בעלי בני סכנין רתח בסיום ההתמודדות: "אם זה פנדל אז בכל קרן יש 10 פנדלים. בית"ר? אני ממליץ לה לקנות בקבוק יין ולשים לשופטים במשרדים במודיעין"

|
מוחמד אבו יונס (עמרי שטיין)
מוחמד אבו יונס (עמרי שטיין)

יושב ראש בני סכנין, מוחמד אבו יונס, רתח הערב (שני) בסיום ההתמודדות בו קבוצתו הפסידה 2:1 לבית”ר ירושלים, כששער הניצחון נכבש על ידי החלטה, שלטענתו, הייתה שנויה במחלוקת כשנשרק פנדל לזכות הירושלמים.

אבו יונס אמר בסיום: “אני רוצה לפרגן לשחקנים שלנו, אנחנו שיחקנו עם שישה שחקנים מהנוער. השחקן האחרון שנכנס עוד לא הגיע לגיל 17. אם לא הייתה עזרת ה-VAR, אני חושב שהיינו יוצאים עם נקודות במשחק הזה. לדעתי, איגוד השופטים צריך לעשות חשבון נפש. לא הופתעתי ממה שקרה. אני גם רוצה להמליץ להנהלת בית”ר ירושלים להביא בקבוק יין למישהו שם, הם יושבים במודיעין.

“כל קרן יש עשרה פנדלים אם ככה. הוא לא היה עם הכדור. יש קרן שאין דחיפות? אז כל קרן יש עשרה פנדלים. כתבתי מכתב מיום חמישי, שאני לא רוצה שהשופט ב-VAR ישפוט אותנו. שש שנים לא ניצחנו איתו, הוא תמיד הכשיל אותנו. יכולים לבדוק אותי. זה לא שופט ראוי לשפוט ואיגוד השופטים עושה לנו דווקא.

שחקני בני סכנין מאוכזבים (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין מאוכזבים (עמרי שטיין)

“באמת, כל הכבוד לשחקנים ולא נשכח שבית”ר ירושלים התחילה לשחק לפנינו, אנחנו התחלנו רק עכשיו וזה לא כל הסגל, אז כל הכבוד לכל השחקנים שלנו. אנחנו רואים את כל הדברים שלנו ממש קדימה ועם הסגל הזה אנחנו יכולים לעמוד יפה, ולא היינו רחוקים מלהשוות. 

הבעלים גם לקח אחריות לגבי האיחור ברישום השחקנים: “טעינו. אני לא בורח מאחריות. אני בראש המערכת. זו טעות שלנו ושילמנו עליה. היום נפתרה הבעיה ולא הספקנו לרשום את השחקנים כי זה הגיע מאוחר. משבוע הבא אנחנו עם כל הסגל, יש לנו שישה-שבעה שחקני רכש שיכולים לשדרג אותנו.

על החרם של האולטראס: “הקהל רוצה הצלחות, זה לא היום שלנו, אבל אני חושב שאנחנו עם הפנים קדימה. אחרי ניצחון אחד או שניים נראה את אצטדיון דוחא מלא”.

