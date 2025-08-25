אתלטיק בילבאו ניצחה 0:1 את ראיו וייקאנו

המחזור השני בלה ליגה נמשך הערב (שני) כאשר אתלטיק בילבאו אירחה בסן מאמס את ראיו וייקאנו וגברה עליה 0:1. המשחק שינעל את המחזור השני יחל ב-22:30 ויפגיש את סביליה, שתארח את חטאפה ברמון סאנצ'ס פיחואן.

אתלטיק בילבאו – ראיו וייקאנו 0:1

הבאסקים הגיעו אל המחזור השני לאחר 2:3 על סביליה. המדרידאים גם ניצחו במחזור הפתיחה, 1:3 את ג’ירונה. שתי הקבוצות הגיעו במטרה להשיג ניצחון שני רצוף ולהשלים 6/6. הקבוצה הביתית אומנם שלטה פחות בכדור מיריבתה ממדריד, אך איימה יותר על השער ובכך השיגה את שער היתרון מפנדל מדויק של המחליף אויאן סאנסט, הקשר ההתקפי המצוין של בילבאו.