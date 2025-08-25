מימר: אנשים טועים ואחרים משלמים את המחיר

בני סכנין פתחה את עונת 2025/26 בליגת העל לא בצורה שהיא ציפתה לה. עם סגל חסר במיוחד ומחאה של הקהל, הקבוצה מהמגזר נכנעה בביתה 2:1 ליריבה הגדולה בית”ר ירושלים.

מאמן הקבוצה, שרון מימר, התייחס בסיום המשחק לפנדל שנשרק לטובת הקבוצה מהבירה, בעקבותיו גם הורחק על ידי אוראל גרינפלד אחרי שזעם על החלטתו להצביע על הנקודה הלבנה: “אנחנו נמצאים בעולם הפוך שאנשים טועים ואחרים משלמים מחיר. אני לא אתן להם את המתנה הזו לדבר עליהם עכשיו כדי שאחר כך נלך לוועדת משמעת וכרגיל, במקום שמי שטועה ישלם, אחרים ישלמו, אז אני לא מתכוון להתעסק בזה”.

על הסגל הדל: “אני לוקח דבר שהוא הכי חשוב לי בתור מאמן. יש פה שחקנים גברים. הפערים עצומים בין בית”ר לסכנין גם בהרכב מלא, אבל מי שהיה היום על המגרש נתן את הלב שלנו, למרות שבית”ר שיחקו בהרכב ראשון. אני מצדיע להם, לא קל לשחק פה 90 דקות בלי כמעט חילופים והם הרוויחו אצלי הרבה קרדיט. אני מקווה שעכשיו כשהבעיה עם פיפ”א נפתרה נכין את הקבוצה כמו שצריך”.

שחקני בני סכנין מאוכזבים בסיום (רדאד ג'בארה)

“הליגה שלנו מתחילה מיום שבת, ננסה לצמצם פערים כמה שיותר, וככל שיעבור זמן תראו סכנין טובה. יש פה 12-13 שחקנים שמושכים פה חודש וחצי גם את גביע הטוטו וגם את הליגה עכשיו, אני מקווה שלא שילמנו מחיר יקר ומקווה שנאושש אותם למשחק הבא. נכניס את השחקנים שלא שיחקו כמה שיותר מהר לעניינים. אני מאוד מאמין במה שבנינו פה, אם יהיה שקט במועדון ונתעסק רק בכדורגל תהיה לנו פה קבוצה טובה”.