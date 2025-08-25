הזר הרביעי שלה: סמאג' טיל מצטרף למכבי ר"ג

מכבי רמת גן ממשיכה לעבות את הסגל שלה לקראת עונת המשחקים הקרובה והיום (שני) היא מצרפת לשורותיה זר רביעי - הגארד האמריקאי סמאג' טיל (23, 1.88 מטר) בוגר אינדיאנה סטייט.

טיל שיחק 31 משחקים בהם שותף 33.3 דקות בממוצע למשחק, קלע 16.7 נקודות בממוצע למשחק, מסר 5.6 אסיסטים בממוצע למשחק וקלט 4.1 כדורים חוזרים בממוצע למשחק. כמו כן, הוא נבחר לחמישיית הקונפרס שלו בעונת 2024/2025.

כמו כן נודע כי בקבוצה שוקלים להשאיל את גייב ויזניצר לעונה הקרובה. בכל אופן, הזרים שהוחתמו קודם לכן בסגל של שמוליק ברנר ועוזריו ליעד שניידר ויוני פינט: דרו קרופורד בעונה שנייה בקבוצה, רונאלדו סגו וזו'רדאן ניקוליס. אלה מצטרפים אל הקפטן אדם אריאל בעונה שלישית בקבוצה, יונתן אטיאס, ג'ורדן כהן, מייקל בריסקר, עמית אלון ואייזיה.