ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

הזר הרביעי שלה: סמאג' טיל מצטרף למכבי ר"ג

הגארד האמריקאי (23, 1.88 מטר) בוגר אינדיאנה סטייט יעבה את הסגל של שמוליק ברנר בעונת המשחקים הקרובים. קלע בעונה שעברה 16.7 נקודות למשחק

|
שמוליק ברנר (רועי כפיר)
שמוליק ברנר (רועי כפיר)

מכבי רמת גן ממשיכה לעבות את הסגל שלה לקראת עונת המשחקים הקרובה והיום (שני) היא מצרפת לשורותיה זר רביעי - הגארד האמריקאי סמאג' טיל (23, 1.88 מטר) בוגר אינדיאנה סטייט.

טיל שיחק 31 משחקים בהם שותף 33.3 דקות בממוצע למשחק, קלע 16.7 נקודות בממוצע למשחק, מסר 5.6 אסיסטים בממוצע למשחק וקלט 4.1 כדורים חוזרים בממוצע למשחק. כמו כן, הוא נבחר לחמישיית הקונפרס שלו בעונת 2024/2025.

כמו כן נודע כי בקבוצה שוקלים להשאיל את גייב ויזניצר לעונה הקרובה. בכל אופן, הזרים שהוחתמו קודם לכן בסגל של שמוליק ברנר ועוזריו ליעד שניידר ויוני פינט: דרו קרופורד בעונה שנייה בקבוצה, רונאלדו סגו וזו'רדאן ניקוליס. אלה מצטרפים אל הקפטן אדם אריאל בעונה שלישית בקבוצה, יונתן אטיאס, ג'ורדן כהן, מייקל בריסקר, עמית אלון ואייזיה.

