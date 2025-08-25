יום שני, 25.08.2025 שעה 22:36
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

יצחקי: אם היה נגמר 1:4 זה לא היה מפתיע

מאמן בית"ר ירושלים אמר לאחר הניצחון על סכנין: "הם בכלל לא לחצו אותנו. מיכה? הוא התאמן רק פעמיים. הוא התאכזב שלא נכנס, אבל ימשיך לעבוד קשה"

|
ברק יצחקי (עמרי שטיין)
ברק יצחקי (עמרי שטיין)

לאחר ההדחה המאכזבת באירופה, בית”ר ירושלים פתחה את העונה שלה הערב (שני) בליגת העל, כאשר גברה X:X על בני סכנין באצטדיון דוחא, כשהיא עשתה זאת ללא הקהל שלה, שלא הגיע לאצטדיון בשל ההסכם בין שני המועדונים.

מאמן הקבוצה מהבירה, ברק יצחקי, אמר בסיום: “לקחנו שלוש נקודות במגרש קשה. שלטנו במשחק, לא שיחקנו מספיק מהר אבל קיבלנו משחק בהזמנה ולא ניצלנו אותו מספיק. הורדנו את הקצב, הם בכלל לא לחצו אותנו. אני חושב שהיינו עם מעל 70% של החזקה בכדור, התוצאה הייתה יכולה להיראות אחרת ואם היה נגמר 1:4 זה לא היה מפתיע. עדיין יש לנו מה לתקן, אבל מסתכלים קדימה.

“אני מרוצה מהשלוש נקודות, מרוצה מחלק נרחב מהמחצית הראשונה, במחצית השנייה לא היה לנו תכלס לצערי, אבל אלה משחקים שאתה צריך לדעת לנצח בשיניים. להזכירכם, בשנה שעברה נפלנו בהרבה משחקים כאלה וזה עוד משהו שאנחנו צריכים לתקן”.

דור מיכה (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)דור מיכה (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

על הדמיון למשחק הגומלין מול ריגה: “אנחנו צריכים להניע את הכדור, בטח בחצי השני, הרבה יותר מהר, לייצר מצבים. הנעת הכדור הזו יפה ונחמדה, אבל אנחנו צריכים תכלס, אנחנו צריכים להבקיע שערים, ואנחנו צריכים שהכדור יהיה ברשת. עד עכשיו הבקענו הרבה שערים, ומצד שני אנחנו צריכים להיות מרוכזים שלא נחטוף גול במתפרצת”.

על למה דור מיכה לא שותף: “דור כמעט ולא התאמן בשבועיים האחרונים. היו לו כאבים בגיד אכילס, הוא הצטרף אלינו רק בשני האימונים האחרונים. אני לא אכניס אותו בשביל 5 דקות ולא רוצה לסכן אותו בשביל רבע שעה. הוא התאכזב, אבל הוא יקום מחר בבוקר ויתחיל לעבוד קשה כדי להוכיח שהוא צריך להיות בהרכב מול מכבי חיפה”.

על השיחה בתחילת המשחק עם מאמן בני סכנין: “אמרתי לשרון מימר שהמשחקים האלו מאוד מסוכנים, אני חושש מהמשחקים האלה שהם יכולים להרדים אותנו, אבל הוא איש נחמד, חייכן, כיף תמיד לשוחח איתו.

ברק יצחקי ושרון מימר (עמרי שטיין)ברק יצחקי ושרון מימר (עמרי שטיין)

גם שחקן הבית, עדי יונה, התייחס להתמודדות: “כיף גדול, המטרה שלנו הייתה להתחיל ברגל ימין. זה לא סוד שזה משחק קשה פה. בבית”ר יש המון ציפיות אבל הצוות עוזר לנו להישאר מפוקסים, אנחנו לא מתייחסים יותר מדי למסביב. אנחנו מתרכזים ממשחק למשחק. מתמקדים בעבודה על המגרש.

על הציפיות לאליפות: “זה החלום הגדול. אבל אנחנו לא מסתכלים רחוק מדי, ומנסים להציג את היכולת הכי טובה שלנו. הקבוצה השתפרה”.

