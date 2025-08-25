ארגוני האוהדים של מכבי חיפה חוזרים לטדי

אחרי שהחרימו במשך כמעט 3 שנים את הגעתם למשחקי מכבי חיפה באצטדיון טדי שבירושלים, ארגוני האוהדים של מכבי חיפה, בראשות ‘הקופים הירוקים’ הודיעו הערב (שני) על שובם למגרש שבבירה למשחק של קבוצתם מול בית”ר ירושלים ביום ראשון הבא (20:30).

“חוזרים לטדי. אוהדים יקרים, כמעט 3 שנים עברו מאז המשחק הראשון שהחרמנו בטדי. לפני שנה וחצי החלטנו לעשות ניסיון ולעלות שוב, ניסיון שהסתיים בפוגרום נוסף מבית היוצר של משטרת ירושלים. עברנו סיכומים מול הנהלת מכבי שהופרו יחד עם מספר ניסיונות נוסף של הנהלת מכבי ועמותת היציע הצפוני לחתור לפתרונות אמיתיים שיובילו לחיזוק הביטחון האישי של כל אוהדי מכבי חיפה שיעלה לטדי בעתיד, ללא הצלחה.

מעל כל זה, מרחפת דממה מבישה של העומד בראש המועדון, שלא טרח להגיד מילה בנושא לאורך השנים האחרונות, ובטח שלא לעזור בפתרון בעיית האלימות המשטרתית בטדי. היום, כאשר יש הרבה שיקולים בהחלטה לעלות לטדי, העיקרי שבהם הוא הרצון לחזור ולתמוך במכבי בכל מגרש ובכל מקום, אנו בוחרים להגיע ביום ראשון הקרוב ולדחוף את הקבוצה יחד עם 3,000 ירוקים שיגיעו להרעיד את האצטדיון”.