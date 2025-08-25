הנבחרת ערכה אימון ראשון על אדמת פולין

נבחרת ישראל תתחיל את דרכה ביורובאסקט ביום חמישי במשחק הפתיחה מול איסלנד. היום (שני), שחקניו של אריאל בית הלחמי קיימו אימון ראשון על אדמת פולין לקראת הדבר האמיתי.

קפטן הנבחרת, תומר גינת, אמר: “מתכוננים למשחק הזה הרבה זמן, מדברים על הדגשים. דואגים שנהיה אגרסיביים בכל פוזשן, נשלוט בריבאונד ונשחק מהר. אנחנו בעיקר עם מצב רוח, חיוביים, באים אופטימיים עם הרבה חיוכים. רוצים להתחיל ברגל ימין.”

על האימון הראשון בפולין: “תחושות טובות, לא תמיד קל אחרי הטיסה אבל הצוות הכין אותנו כמו שצריך. עשינו אימון טוב וחזק ונגענו בכל הדברים שרצינו לדעת”.

על כך שזו אליפות אירופה ראשונה שלו שיתף: “מרגש מאוד, בטח עכשיו ורוצה לתרום כל מה שאני יכול לנבחרת.”

ים מדר באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל) (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

איתן בורג באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)

גיא פלטין באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)