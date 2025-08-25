יום שני, 25.08.2025 שעה 20:38
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
00-00צ'כיה1
00-00פורטוגל2
00-00לטביה3
00-00טורקיה4
00-00שבדיה5
00-00פינלנד6
00-00מונטנגרו7
00-00גרמניה8
00-00אנגליה9
00-00ליטא10
00-00סרביה11
00-00אסטוניה12
00-00גאורגיה13
00-00ספרד 14
00-00בלגיה15
00-00צרפת16
00-00יוון17
00-00איטליה 18
00-00סלובניה19
00-00פולין20
00-00בוסניה21
00-00קפריסין22
00-00ישראל23
00-00איסלנד24

הנבחרת ערכה אימון ראשון על אדמת פולין

שחקניו של אריאל בית הלחמי ממשיכים בהכנות למשחק הפתיחה מול איסלנד ביורובאסקט. הקפטן גינת: "אופטימיים מאוד". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
תומר גינת באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)
תומר גינת באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל תתחיל את דרכה ביורובאסקט ביום חמישי במשחק הפתיחה מול איסלנד. היום (שני), שחקניו של אריאל בית הלחמי קיימו אימון ראשון על אדמת פולין לקראת הדבר האמיתי.

קפטן הנבחרת, תומר גינת, אמר: “מתכוננים למשחק הזה הרבה זמן, מדברים על הדגשים. דואגים שנהיה אגרסיביים בכל פוזשן, נשלוט בריבאונד ונשחק מהר. אנחנו בעיקר עם מצב רוח, חיוביים, באים אופטימיים עם הרבה חיוכים. רוצים להתחיל ברגל ימין.”

על האימון הראשון בפולין: “תחושות טובות, לא תמיד קל אחרי הטיסה אבל הצוות הכין אותנו כמו שצריך. עשינו אימון טוב וחזק ונגענו בכל הדברים שרצינו לדעת”.

על כך שזו אליפות אירופה ראשונה שלו שיתף: “מרגש מאוד, בטח עכשיו ורוצה לתרום כל מה שאני יכול לנבחרת.”

ים מדר באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל) (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)ים מדר באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל) (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)
איתן בורג באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)איתן בורג באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)
גיא פלטין באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)גיא פלטין באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)
רפי מנקו באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)רפי מנקו באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)
