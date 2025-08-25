אגודת מכבי ת"א חשפה את הביגוד החדש שלה

אגודת הספורט מכבי תל-אביב חשפה היום (שני) את מערכת הלבוש הרשמית החדשה אותה ילבשו ספורטאי האגודה, על כל 22 ענפיה, בעונת המשחקים הקרובה. המדים בכחול צהוב של מותג ההלבשה דיאדורה עוצבו במיוחד לציון שנת ה-120 להקמת המועדון.

הסט מאופיין בפס מרכזי בצבע המנוגד לצבע המדים - פס כחול על החולצה הצהובה ופס צהוב על החולצה הכחולה, כשעל הפס מופיעים חמישה סמלים ששימשו את המועדון בעבר: בשנים הראשונות להקמתו, דרך שנות העשרים, שנות החמישים ועד לשנות השמונים והתשעים שהן ההיסטוריה הקרובה יותר לזמננו.

אנשי מכבי תל אביב, יחד עם אנשי דיאדורה, המלבישה הרשמית של האגודה, היו שותפים מלאים לאורך כל הדרך בבחירת הדגם, בבחירה מדויקת של הצבעים ובהתאמה של כלל האלמנטים והתוספות בחולצה לחזון של המועדון ולשימוש הייעודי של הספורטאים בענפים השונים.

זו השנה השלישית ברציפות שספורטאי מכבי תל אביב בענפים השונים לובשים את המדים של מותג ההלבשה דיאדורה בהתאמה לכל ענף וענף. זהו ערך חשוב וייחודי למועדון, בו ספורטאים בענפים שונים משחקים עם חברת הלבשה זהה ובעיצוב זהה וזאת על מנת לייצר אחידות המציגה ומבטאת את הגודל והעוצמה של מכבי תל-אביב - מועדון הספורט הגדול והמצליח ביותר בישראל.

דורון שיטרוק, יו"ר אגודת מכבי תל אביב, אמר בהתרגשות: "עבדנו כשנה על ייצור הבגדים החדשים המרשימים האלו ואנו מאד מרוצים מהתוצרים האיכותיים שחברת דיאדורה ייצרה עבורנו. לראות אלפי ספורטאים וספורטאיות בלבוש אחיד, ייחודי וחדש, לציון 120 שנה מבטא את רוח המועדון ואת עוצמת הארגון הפועל על פי סטנדרטיים גבוהים ביותר. אצלנו במכבי תל אביב החתירה למצוינות היא דרך. אנחנו לא מתפשרים. אצלנו שואפים תמיד להיות הטובים ביותר, הגדולים ביותר והמצליחים ביותר ואני מקווה שנמשיך בקו הזה גם בשנים הבאות".

פלג נוראני, מנכ"ל חברת ספורט אנד מור,יבואנית דיאדורה בישראל: "כבוד גדול עבורנו להיות חלק מציון 120 השנים של מועדון מכבי תל אביב, סמל למצוינות בספורט הישראלי. בשיתוף פעולה מלא של אנשי המועדון עם המעצבים שלנו, הצלחנו להביא לידי ביטוי במדים החדשים את ההיסטוריה, הערכים והעוצמה של מכבי תל אביב, יחד עם האיכות והחדשנות המאפיינות את דיאדורה. עבורנו, לראות את כל ענפי הספורט במועדון מתאחדים תחת מדים אחידים ומעוצבים, זו לא רק גאווה מקצועית אלא גם רגע מרגש המסמל את עוצמת השותפות".



אביתר נפתלי, מעצב ואיש קריאייטיב במועדון שהופקד על עיצוב המדים החדשים, שיתף: "רצינו לייצר חיבור להיסטוריה ולמורשת של מכבי תל-אביב מאז הקמת האגודה ב-1906. סמל המועדון עבר גלגולים רבים ותצורות שונות. לאחר מחקר מקיף בחרנו חמישה סמלים המייצגים תקופות שונות ומופעים שונים של הסמל, כשכמובן המוטיב המרכזי המזוהה עם המועדון - אותיות מכבי המשולבות בצורת מגן דוד - נשמר. 120 שנים זהו פרק זמן בלתי נתפס והיינו צריכים לחפש תוצרים גרפיים מהתקופה המוקדמת של המועדון כדי להתחקות אחר צורת הסמל והגרסאות השונות”.

“במהלך המחקר סקרנו כרטיסי חבר, כרזות, כרטיסים למשחקים ותוצרים גרפיים שונים כדי לבחור את הסמלים המרכזיים והמעניינים שמספרים את הסיפור של מכבי תל-אביב. השותפים שלנו בדיאדורה הבינו את הראש כבר מהסקיצות הראשונות שהצגנו וביחד הגענו לתוצר שרצינו - חולצה המעבירה את הסיפור מימי הקמת המועדון ועד לסמל הנוכחי המציין את שנת ה-120".