עזיז אואטרה סיכם את תנאיו במכבי נתניה

יום אחרי שאיבדה יתרון 0:2 ונכנעה 4:2 בביתה להפועל באר שבע במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל, הפסד שגרם למאמן יוסי אבוקסיס להודות שקבוצתו צריכה חיזוק, מכבי נתניה מתחזקת.

היהלומים הודיעו היום (שני) על סיכום מול גנק מהליגה הראשונה בבלגיה על רכישתו של הקשר האחורי עזיז אואטרה. אואטרה בן ה-24 יחתום לשנתיים במועדון עם אופציה לשנה שלישית בכפוף לבדיקות רפואיות.

לפני יומיים פרסמנו כאן ב-ONE כי נתניה פתחה במגעים עם הקשר מחוף השנהב, וכעת המגעים הבשילו. אואטרה הגיע לגנק אחרי עונה מוצלחת בשוודיה במדי האמרבי. הוא הושאל בעונה החולפת מגנק למכלן, במדיה רשם 28 הופעות.