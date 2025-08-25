יום שני, 25.08.2025 שעה 18:06
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

עזיז אואטרה סיכם את תנאיו במכבי נתניה

יום אחרי ההפסד 4:2 להפועל באר שבע, היהלומים הודיעו על סיכום מול גנק על רכישתו של הקשר האחורי בן ה-24, שיחתום לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת

|
עזיז אוואטרה (IMAGO)
עזיז אוואטרה (IMAGO)

יום אחרי שאיבדה יתרון 0:2 ונכנעה 4:2 בביתה להפועל באר שבע במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל, הפסד שגרם למאמן יוסי אבוקסיס להודות שקבוצתו צריכה חיזוק, מכבי נתניה מתחזקת.

היהלומים הודיעו היום (שני) על סיכום מול גנק מהליגה הראשונה בבלגיה על רכישתו של הקשר האחורי עזיז אואטרה. אואטרה בן ה-24 יחתום לשנתיים במועדון עם אופציה לשנה שלישית בכפוף לבדיקות רפואיות.

לפני יומיים פרסמנו כאן ב-ONE כי נתניה פתחה במגעים עם הקשר מחוף השנהב, וכעת המגעים הבשילו. אואטרה הגיע לגנק אחרי עונה מוצלחת בשוודיה במדי האמרבי. הוא הושאל בעונה החולפת מגנק למכלן, במדיה רשם 28 הופעות.

