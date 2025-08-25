מי חברת הביטוח שתבטח את מרכזי הספורט?

בימים אלו נמצאים מרכזי הספורט בעיצומו של משא ומתן מול חברות הביטוח, כאשר הזוכה תספק פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לעונה 2025/26 בהתאם לחוק הספורט - הפוליסה הגדולה והמשמעותית ביותר בספורט הישראלי.

הפוליסה היא פוליסה קולקטיבית על שם המרכז עצמו, והאגודות מצטרפות לביטוח של המרכז. הפוליסה עתידה לשמש את כלל אגודות הספורט במדינת ישראל ולבטח עשרות אלפים של ספורטאים בענפים השונים.

שנים רבות הפוליסה לתאונות אישיות הייתה “שוק סגור” עבור חברות הביטוח השונות והשחקנית היחידה הייתה חברת איילון. לאור השינויים בפוליסות הביטוח של התלמידים והשוואתן לפוליסות הביטוח לפי חוק הספורט, נכנסו למגרש חברות ביטוח נוספות.

כיום המרכזים מנהלים משא ומתן מול חברות הביטוח מנורה ושלמה, בנוסף לאיילון, בניסיון להשיג את התנאים המקסימליים והמיטביים לאגודות ולספורטאים, הן מבחינת הכיסויים עצמם והן מבחינת סכומי הפרמיות.