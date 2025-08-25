יום שני, 25.08.2025 שעה 18:14
ספורט אחר

מי חברת הביטוח שתבטח את מרכזי הספורט?

שנים רבות הפוליסה לתאונות אישיות הייתה "שוק סגור” עבור חברות הביטוח השונות והשחקנית היחידה הייתה חברת איילון, אך כעת נכנסו לתמונה עוד כמה

|
כנס מרכזי הספורט (מאור אחרק, מכבי ישראל)
כנס מרכזי הספורט (מאור אחרק, מכבי ישראל)

בימים אלו נמצאים מרכזי הספורט בעיצומו של משא ומתן מול חברות הביטוח, כאשר הזוכה תספק פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לעונה 2025/26 בהתאם לחוק הספורט - הפוליסה הגדולה והמשמעותית ביותר בספורט הישראלי.

הפוליסה היא פוליסה קולקטיבית על שם המרכז עצמו, והאגודות מצטרפות לביטוח של המרכז. הפוליסה עתידה לשמש את כלל אגודות הספורט במדינת ישראל ולבטח עשרות אלפים של ספורטאים בענפים השונים.

שנים רבות הפוליסה לתאונות אישיות הייתה “שוק סגור” עבור חברות הביטוח השונות והשחקנית היחידה הייתה חברת איילון. לאור השינויים בפוליסות הביטוח של התלמידים והשוואתן לפוליסות הביטוח לפי חוק הספורט, נכנסו למגרש חברות ביטוח נוספות.

כיום המרכזים מנהלים משא ומתן מול חברות הביטוח מנורה ושלמה, בנוסף לאיילון, בניסיון להשיג את התנאים המקסימליים והמיטביים לאגודות ולספורטאים, הן מבחינת הכיסויים עצמם והן מבחינת סכומי הפרמיות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */