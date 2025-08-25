אליצור נתניה תשחק בעונה הקרובה בליגת העל

אליצור נתניה מתכוננת לחזור לליגת העל. מספר חודשים אחרי שירדה לליגת המשנה, קבוצת הכדורסל קיבלה הודעה היום (שני), כי בית הדין הגבוה של איגוד הכדורסל החליט לבטל את האיחוד בין הפועל עפולה להפועל אילת.

החלטה זו באה לאחר שהיהלומים עתרו לבית הדין בכל הנוגע לאיחוד בין הקבוצה מבירת העמק לקבוצה הדרומית, כשהמטרה הייתה שאילת תיסגר, ושתי הקבוצות יתאחדו יחד בליגת העל. עקב העתירה, “התגלו פגמים”, זאת לפי פסק הדין.

ההחלטה להתאחד נבעה מהקשיים הכלכליים של הפועל עפולה, והרצון של אילת לשחק בליגת העל על אף שסיימה במקום השלישי בליגה הלאומית בעונה שחלפה, אך האיחוד הזה לא יתממש בסופו של דבר, למרות שההחלטה הראשונית הגיעה להסכמה ב”פה אחד”.

משמעות הדבר על פי פסק הדין בן 18 העמודים בראשות השופט בדימוס, פרופסור עמוס מודריק, שאם הפועל עפולה לא תצליח להעמיד תקציב ראוי לליגת העל, עידן אבשלום ושחקניו ישובו אל הליגה הבכירה.