יום שני, 25.08.2025 שעה 18:14
ספורט אחר  >> כדוריד

פורסמו המחזורים בליגת אתנה לנשים בכדוריד

הארזים ר"ג וסגניתה, מחזיקת גביע המדינה בנות הרצליה, ייפגשו במחזור החמישי. המשחקים של האלופה ומ.כ חולון יידחו בעקבות השתתפותן בזירה האירופית

|
גמר הפלייאוף כדוריד (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)
גמר הפלייאוף כדוריד (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)

עונת המשחקים החדשה בליגת אתנה תצא לדרך ב-28 בספטמבר, והיום (שני) התקיימה הגרלת המשחקים: האלופה מכבי הארזים רמת גן תתארח במחזור הפתיחה אצל א.ס רמת השרון, שתקיים משחק בכורה בליגת אתנה. מחזיקת גביע המדינה, בנות הרצליה תתארח אצל מכבי ראשל״צ. הפועל קריית אונו תארח את הפועל אשדוד, א.כ נס ציונה תארח את מ.כ יובלים חולון והפועל דלתות פנדור ראשל״צ את מכבי פ״ת.

הארזים והרצליה ייפגשו במחזור החמישי בהרצליה, למשחק מסקרן בקיץ שבו עברו בין הקבוצות 4 שחקניות בכירות - ברונה קאמבוים, השוערת הברזילאית ומצטיינת סדרת גמר פלייאוף האליפות, שעברה יחד עם מאי יולזרי מהאלופה לסגניתה.

מנגד, שחקניות הנבחרת, עמית איזק ושרון אקלר שעברו מהרצליה לארזים. הדרבי של ראשון לציון יתקיים במחזור ה-8. במחזור השני (5 באוקטובר) - נס ציונה - רמה"ש, מכבי פ"ת - מכבי ראשל"צ, הפועל אשדוד - הפועל ראשל"צ, חולון - הרצליה והארזים ר"ג - קרית אונו.

עמית איזק ומשמאל שרון אקלר, בגמר פליאוף האליפות בין הרצליה להארזים (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)עמית איזק ומשמאל שרון אקלר, בגמר פליאוף האליפות בין הרצליה להארזים (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)

המשחק של האלופה, הארזים ר"ג במחזור השני יידחה, כאשר היא תיאלץ לקיים בסרביה את צמד המשחקים מול ז'ורק בור בסיבוב השני בגביע אירופה. כמו כן, גם משחקה של מ.כ חולון במחזור הפתיחה, שתקיים באוסטריה את המפגשים מול אצגרסדורף המקומית.

במקביל התקיימה הגרלת שלב רבע גמר גביע הליגה ע״ש רונית שטייגר במסגרתו תארח מכבי פ״ת את האלופה מכבי הארזים ר״ג, מכבי ראשל״צ את הרצליה, הפועל קרית אונו את הפועל ראשל״צ ואשדוד את חולון.

הארזים רמת גן (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)הארזים רמת גן (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)
/* LAST / NEXT ROUNDs */