יום שני, 25.08.2025 שעה 18:09
"הגשמת חלום": אדרעי חתם באסטרלה דה אמדורה

המגן השמאלי בן ה-22 יחבור לקבוצת U23 של המועדון, כשאף התאמן עם הבוגרים. בעבר זומן לנבחרת מרוקו וסירב: "מתרגש, שמח לקבל את ההזדמנות הזאת"

|
יניב אדרעי (פרטי)
יניב אדרעי (פרטי)

הליגיונר ששיחק עד באחרונה במ.כ ירושלים מליגה א' דרום, יניב אדרעי, מי שנולד במרסיי שבצרפת, ולו שלושה דרכונים (ישראלי, צרפתי ומרוקאי), מצטרף עתה ליעד אקזוטי ומסקרן בדמות מועדון הכדורגל אסטרלה דה אמדורה, מהליגה הראשונה בפורטוגל.

אדרעי בן 22, משחק בעמדת המגן השמאלי, גדל במחלקת הנוער של הפועל רעננה בישראל, שם שיחק בין השנים 2015-2021, עד מעברו לספרד לאקדמיית Fundacion Marcet. בינואר 2021 חזר ארצה וחבר לקבוצת הנוער של הפועל רמת גן.

לאחר שסיים את עונת 2020/21 בישראל, הקיף את הגלובוס באקדמיות מספרד (Real Balompédica Linense B), סלובקיה (FC Nitra), אוקראינה (Zorya Lugansk), רומניה (FK Sfîntul Gheorghe Suruceni), פורטוגל (SU Sintrense) ואף ארגנטינה (CA Ferrocarril Midland).

יניב אדרעי מנציח את חברו (Jonathan tuffias)יניב אדרעי מנציח את חברו (Jonathan tuffias)

במהלך שהותו בארגנטינה, חברו הקרוב מבית (רעננה), ראובן מרק מרדכי אסולין ז"ל, לוחם בגדוד שקד מחטיבת גבעתי, נפל בקרב בעוטף עזה ביום 05/05/2024, בן 19 במותו. מדובר במתבגר שנולד בעיר ליון שבצרפת ולו הייתה היכרות רבת שנים עם יניב, שלא מפסיק להנציח אותו.

בכל פעם שיש ליניב אפשרות, עולה הוא לחימום ותחת חולצת קבוצתו עם חולצה לזכרו של ראובן מרק מרדכי אסולין ז"ל, חברו הקרוב שאיננו עוד. כעת, חובר לקבוצת 23U במועדון לו קבוצה בליגה הבכירה בפורטוגל, כשמתאמן כבר עם הבוגרים וייתכן ובקרוב נראה אותו משחק במדיה.

בעונת המשחקים 2019/20 אף קיבל זימון לנבחרת 23U של מרוקו, לנוכח העובדה שבידיו דרכון מרוקאי, אלא שסירב בנימוס להצעה, שבאה עם בקשות "מוזרות", לטענתו, כשנתבקש הוא למחוק פוסטים אוהדים למדינת ישראל, דברים שלא יכול היה להסכים אליהם כלל וכלל.

ל-ONE סיפר אדרעי: “המעבר לליגה הראשונה בפורטוגל הוא הגשמת חלום עבורי. עבדתי קשה בשביל להגיע לרמה הזו ואני שמח לקבל את ההזדמנות להוכיח את עצמי מול שחקנים וקבוצות ברמה הגבוהה ביותר. אני מתרגש להתחיל את הפרק החדש הזה בקריירה, ובעזרת השם מאמין שאני אצליח להתקדם ולעלות למעלה”.

