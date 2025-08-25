יום שני, 25.08.2025 שעה 18:13
ספורט אחר

אחרי הביקורת: המכון והאיגודים הגיעו להבנות

ראשי האיגודים וראשי וינגייט נפגשו בעקבות הדרישה החדשה לחלוקת תקציבי ההכנות האולימפיות - והגיעו להסכמות לגבי הבקרה על שיטת חלוקת הכספים הללו

|
מכון וינגייט (מערכת ONE)
מכון וינגייט (מערכת ONE)

בעקבות הביקורת של האיגודים על הדרישה החדשה שהועברו אליהם ממכון וינגייט על מנת לקבל את תקציבי ההכנות האולימפיות, ראשי מכון וינגייט וראשי האיגודים נפגשו היום (שני) והגיעו להבנות על התנאים לקבלת הכספים.

במכון וינגייט מעבירים לאיגודים תשלום בפועל על עלויות הטיסה המלאות - ולא לפי תעריפים או אומדנים שנקבעו על ידי משרד האוצר, כפי שהיה בעבר - כך שצריכה להיות ביקורת כלשהי על הנתונים של האיגודים מצד מכון וינגייט כדי לדעת כמה לשלם להם במסגרת תקציב ההכנות האולימפיות.

כזכור, בתחילה המכון הודיע לאיגודים כי הם נדרשים למלא על כל נסיעה לחו”ל דו”ח מפורט שחתום על ידי עו”ד או רו”ח, אך ראשי האיגודים התנגדו לכך משום שבכך גדלה הבירוקרטיה. בעניין הזה, בסופו של דבר המכון התפשר והציע תנאים מקלים, כך שהבקרה תישען על נתונים מהיחידה לספורט הישגי ובחלק מהמקרים יימסר דיווח בחתימת מנכ”ל האיגוד בלבד עם שמות הספורטאים שיצאו בכל נסיעה.

הפגישה בין הצדדים הייתה טובה וחיובית. במכון קיבלו את הטענות של ראשי האיגודים, הקלו איפה שאפשר והצדדים הגיעו להבנות לגבי המשך עבודה משותפת בין הצדדים.

גיא אטיאס, מנכ”ל מכון וינגייט, אישר את הפרטים ומסר: “הייתה ישיבה מאוד טובה. מכון וינגייט נועד לשרת את האיגודים, זה התפקיד שלו. ברגע שהבנו שיש בעיה ואי הבנה, קראנו לאיגודים לשיחה, איפה שיכולנו להקל אנחנו נקל על האיגודים, שסיכמו איתנו על שיטת העבודה ובא לציון גואל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */