אחרי הביקורת: המכון והאיגודים הגיעו להבנות

בעקבות הביקורת של האיגודים על הדרישה החדשה שהועברו אליהם ממכון וינגייט על מנת לקבל את תקציבי ההכנות האולימפיות, ראשי מכון וינגייט וראשי האיגודים נפגשו היום (שני) והגיעו להבנות על התנאים לקבלת הכספים.

במכון וינגייט מעבירים לאיגודים תשלום בפועל על עלויות הטיסה המלאות - ולא לפי תעריפים או אומדנים שנקבעו על ידי משרד האוצר, כפי שהיה בעבר - כך שצריכה להיות ביקורת כלשהי על הנתונים של האיגודים מצד מכון וינגייט כדי לדעת כמה לשלם להם במסגרת תקציב ההכנות האולימפיות.

כזכור, בתחילה המכון הודיע לאיגודים כי הם נדרשים למלא על כל נסיעה לחו”ל דו”ח מפורט שחתום על ידי עו”ד או רו”ח, אך ראשי האיגודים התנגדו לכך משום שבכך גדלה הבירוקרטיה. בעניין הזה, בסופו של דבר המכון התפשר והציע תנאים מקלים, כך שהבקרה תישען על נתונים מהיחידה לספורט הישגי ובחלק מהמקרים יימסר דיווח בחתימת מנכ”ל האיגוד בלבד עם שמות הספורטאים שיצאו בכל נסיעה.

הפגישה בין הצדדים הייתה טובה וחיובית. במכון קיבלו את הטענות של ראשי האיגודים, הקלו איפה שאפשר והצדדים הגיעו להבנות לגבי המשך עבודה משותפת בין הצדדים.

גיא אטיאס, מנכ”ל מכון וינגייט, אישר את הפרטים ומסר: “הייתה ישיבה מאוד טובה. מכון וינגייט נועד לשרת את האיגודים, זה התפקיד שלו. ברגע שהבנו שיש בעיה ואי הבנה, קראנו לאיגודים לשיחה, איפה שיכולנו להקל אנחנו נקל על האיגודים, שסיכמו איתנו על שיטת העבודה ובא לציון גואל”.