מכבי ת״א פתחה עונה, קטש: מחפשים אחר גבוה

אחרי שהעונה הקודמת הסתיימה ללא הכרעת זהות האלופה בזירה המקומית, ועם טעם מאכזב בזירה האירופאית, מכבי תל אביב פתחה היום (שני) את אימוניה לקראת עונת 2025/26, בציפייה לשנה מוצלחת יותר ועם שחקני הרכש החדשים.

מאמן הקבוצה, עודד קטש, אמר: "כמו בכל שנה גם העונה אנחנו מתרגשים להתחיל. עברנו קיץ לא פשוט והגיעו הרבה שחקנים חדשים. מצד אחד צריך להגיד תודה על המאמצים לעשות את זה כי הסיטואציה לא הייתה פשוטה. מצד שני יש לנו הרבה שחקנים חדשים שצריך לחבר יחד לקבוצה. נכון, זה משהו שכבר עשינו בעבר, אבל מעבר לכך יש פה הרבה שחקנים כישרוניים וחסרי ניסיון ביורוליג מה שהופך את זה לאתגר בפני עצמו. יש לנו עוד שחקנים בנבחרות שצריכים להצטרף ועוד גבוה שאמור להגיע".

על הרכש אמר: "השוק מאוד דל, זה לא בהכרח קשור לפן הכלכלי. יש הרבה קבוצות ביורוליג שעדיין מחפשות והיו פציעות אצל הגבוהים בקבוצות גדולות. יש קבוצות שרצו להחליף ובגלל הקושי בשוק בעמדה הזו הם נשארו עם אותם השחקנים".

קטש המשיך: "גם העונה הציפיות צריכות להתחשב בכל מה שאמרנו. אנחנו קבוצה חדשה, לא משנה מי השחקנים שהגיעו זה תמיד לוקח זמן לעשות את זה הדבר הזה. אין מה לחזור על הציפיות של מכבי תל אביב, הן ידועות וברורות. הכל קשור לנסיבות. אנחנו באמת רוצים להיות תחרותיים יותר ביורוליג ולהגיע גבוה יותר מהעונה שעברה. יש תחרות מאוד קשה, בטח לקבוצות עם מעט ניסיון שמתחברות ביחד, ניראה איך העונה תחל ואז נבנה את הציפיות יחד".

גם קלאודיו קולדבלה דיבר ואמר: "כיף לראות שחקנים חדשים שמגיעים עם גישה טובה. נקווה לעשות את המקסימום העונה. מהניסיון שלי, בשלב הזה של העונה אף מאמן לא מרוצה מהקבוצה. מה שיעשה את ההבדל זה אם נצליח לבנות קבוצה וכימיה טובה. מכבי ת”א זה מועדון היסטורי ואנחנו צריכים לקחת אלינו את הפילוסופיה של המועדון הזה”.

"שחקנים חדשים זה תמיד סוג של אתגר. הכל תלוי באיך ננהל את הקבוצה. יש פה שחקנים בלי הרבה ניסיון, אבל במועדון הזה תמיד ידעו לגרום לאנשים חדשים להרגיש בבית. רק מללכת בעיר ולראות את האוהדים מבינים הכל ומרגישים בבית".

ג'ון דיברתולומיאו דיבר גם הוא: "מרגישים טוב, תמיד כיף להתחיל עונה. הרבה שחקנים הגיעו, ויש פוטנציאל. נצטרך לחבר את הכל. אנחנו רוצים תמיד להיות הכי טובים בארץ וכמובן להיות טובים גם ביורוליג ולהעפיל לשלבים הבאים. יש דרך ארוכה וכרגע המשימה היא לחבר את כולם יחד".

"אני כאן כדי לנסות לעזור לחדשים בכל דרך שאני יכול. אחרי תשע עונות פה כבר הייתי בסיטואציה הזאת עם שחקנים חדשים. יש סימני שאלה, אבל זה כיף, מקווים להמשיך לקבל את האוהדים, הם מאוד חשובים לנו. כולם פה רעבים לשחק", הוסיף.

“הפועל תל אביב? יש להם קבוצה מוכשרת, אבל רק הזמן יגיד מה יהיה. כשנשחק מולם, מה שצפוי לקרות די מוקדם בעונת היורוליג, נראה ונבין לאן הרוח נושבת", סיכם.

לוני ווקר דיבר גם הוא: "הולך לי טוב עד כה. דיברתי עם הרבה שחקנים וזה עולם קטן כי כולם מכירים את כולם. כל יום נתקרב, נדבר ונתקשר טוב יותר. האנשים פה מאוד נחמדים והאוכל מדהים. אני לא דורש הרבה, קל לרצות אותי. יש פה יותר מכל מה שאני צריך”.

ווקר הוסיף: "להיות הסקורר הכי טוב ביורוליג פחות מדבר אליי, מה שכן אני רוצה לנצח משחקים. מה שהקבוצה תרצה שאעשה אני אעשה. לא אכפת לי מה זה יהיה, העיקר שננצח".