יום שני, 25.08.2025 שעה 15:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

צרות בטבריה לקראת באר שבע: 3 שחקנים ייעדרו

בעיה לקבוצה של חודדה - באצ'ו, חביבאללה ועומר יצחקי לא יהיו כשירים למשחק בטרנר בשבת. וגם: המועדון מעיר הכנרת יתאחד עם נוף הגליל? כל הפרטים

|
שחקני עירוני טבריה (חגי מיכאלי)
שחקני עירוני טבריה (חגי מיכאלי)

בעירוני טבריה חזרו היום (שני) לאימונים לקראת המשחק של הקבוצה באצטדיון טרנר (שבת, 20:30) מול הפועל באר שבע. אם לא מספיקה דרגת הקושי של ההתמודדות, אז בנוסף כבר עכשיו ברור לאנשי המועדון כי שלושת השחקנים הפצועים - אונדרז' באצ'ו (רצועות הקרסול), ווהיב חביבאללה ועומר יצחקי (מתיחה בשריר הארבע ראשי) כולם לא יהיו כשירים.

לקראת המשחק מול הדרומיים, מאמן הקבוצה מעיר הכנרת אלירן חודדה צפוי להמשיך לפתוח במערך של שלושה בלמים, כשדוד קלטינס עשוי לתפוס את המקום בחולייה האחורית, לצד סמיביניה והארון שפסו. 

בינתיים, בימים האחרונים התקיימו שיחות בין ראשי העיר של טבריה, יוסי נבעה ונוף הגליל, רונן פלוט, ברעיון לאחד את עירוני טבריה והפועל נוף הגליל וזאת כדי לאפשר תקציב גדול יותר לקבוצה שתשחק בליגת העל. תקציב המינימום לקבוצה בליגה הבכירה צפוי לעלות בעונה הבאה ל-18 מיליון ש''ח.

שחקני נוף הגליל (רועי כפיר)שחקני נוף הגליל (רועי כפיר)

בעירוני טבריה אישרו ל-ONE את הדברים ואמרו כי כרגע העיריות בשיחות ראשוניות, וכי המועדונים נתנו את הסכמתם העקרונית למהלך שכזה. כרגע נראה כי האצטדיון החדש בטבריה לא יהיה מוכן לפתיחת העונה הבאה וכמובן שקבוצה מאוחדת כזאת, אם תקום, תארח בתור התחלה באצטדיון גרין. 

