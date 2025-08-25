"מועמדים לירידה? זה רק נותן לנו עוד מוטיבציה"

הפועל חיפה לא פתחה את העונה בצורה טובה. אחרי התבוסה 5:0 לבית”ר ירושלים בחצי גמר גביע הטוטו, הגיע הפסד 1:0 לעירוני טבריה במחזור הראשון של הליגה, מה שמעמיק עוד יותר את הפסימיות סביב המועדון בצל קיץ בו שרר בעיקר חוסר ודאות סביב הקבוצה מהכרמל. היום (שני), הבעלים, יואב כץ, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE והתייחס למצב הקבוצה.

יואב כץ, בעלי הפועל חיפה בראיון

איך ראית את המשחק של הפועל חיפה?

”הפסד כואב, בגביע הטוטו את האמת לא היינו רעים, ההתחלה של הליגה לא נראית טוב, אבל זו קבוצה חדשה ובתהליך של הקמה, אני בטוח שבמשחק הבא זה ישתפר”.

מה יש לך להגיד לאוהדים על כך שאין רכש ושהקבוצה התפרקה לטענתם? הם מודאגים, מה יש לך להגיד להם?

”זה לא נכון, להיפך, זו פעם ראשונה שב-10 השנים האחרונות שהבאנו שישה זרים כבר בתחילת העונה, אפילו בעונות הקודמות שסיימנו בפלייאוף, לא הבאנו יותר מארבעה”.

השאלה מה הרמה שלהם?

”יכול להיות שאולי פחות הצלחנו עם הזרים, אבל הנכונות לשפר ולהתגבר על החיסרון של השחקנים, היא קיימת. נעשה הכל כדי שתהיה קבוצה טובה”.

כשאומרים עליך שלא שחררת תקציב ובגלל זה הקבוצה נפגעת, מה יש לך לומר?

”התקציב עכשיו הרבה יותר גדול משנה שעברה”.

איך יהיה יותר גדול? מה יש לך?

”במספרים אני יודע, 1 ועוד 1 אני יודע לחבר, אז תסמוך על המילה שלי”.

כמה התקציב יהיה שונה ביחס לשנה שעברה?

”לא רוצה להגיד מספרים, אבל תקציב השחקנים יהיה גדול יותר”.

שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

שחררתם את דור חוגי, דיארה חזר לקבוצה שלו, מאיימבו בהפועל ת”א, טוענים שהבאתם שחקנים זולים ב-100 אלף דולר ונראים ככה.

”אף אחד לא בא לישראל בתקופה מלחמה בגלל כמה גרושים, הזרים שהבאנו אולי פחות הצלחנו או יותר, זולים הם לא”.

הרבה אומרים שתרדו ליגה.

”המאמן דווקא אומר לי שהוא שמח, זה נותן יותר מוטיביציה”.

כולם אומרים לך לשחרר את הקבוצה ואתה אומר שאתה רוצה למכור, איפה זה עומד?

”אני מאוד מאוד רוצה למכור, אבל לצערי אין קונים”.

שמענו שיש מישהו שהגיע לטוויטות וכו’, שום דבר על הפרק אז?

”הלוואי והיה משהו מאוד רציני, הייתי יותר שמח מכם, אבל לצערי זה לא קורה”.

אתה לא חושש דווקא אחרי שנת ה-100 והעונה הנפלאה, השנה הזאת תהיה אחרונה כבעלים ותמצא אותך בתחתית ואולי יורד ליגה?

”כל שנה אני חושש, גם כשהיינו מקום שלישי רביעי, אם אתה לא חושש אז אתה לא יכול לעשות ביזנס, אני חושש ומצד שני בטוח שהקבוצה תהיה טובה, אני מקווה שבמשך השנה או סוף השנה אני אוכל להגיד לבן אדם, קח את זה, זה שלך, בהצלחה”.

מה יש לך לומר על הביקורת כלפיך?

”במדינה דמוקרטית, אפשר לבקר שני עמודי חשמל שמסוכסכים עם עצמם, אני לא עוקב אחרי המדיה אז אני לא יועד מה מבקרים, הרבה פעמים ביקורת היא נכונה ולפעמים גם לא נכונה”.

הביטוח הלאומי לקח עדות את מנכ”ל הקבוצה וזה היה עם עוד קבוצות ומה שקרה עם עוד שחקנים, מה אתה חושב על ההתנהלות איתם?

”ההתנהלות שלנו איתם היה 100 אחוז בסדר, חיפשו הרבה דברים ומצאו דבר אחד שכתוב תאריך אחר ובסוף אנחנו אלו שצדקנו, ההתנהגות מופתית”.

מתי תגיע לארץ לראות את הקבוצה?

”אני גר בארה”ב כבר למעלה מ-50 שנה, פעם הייתי נוסע יותר ועכשיו זה קשה”.

למה לא הגעת לביקור קצרצר?

”אני לא צעיר ויפה כמוכם, הטיסות קצת קשה לי ברגע הזה, זה גם אחת הסיבות שזה הזמן לשחרר לבן אדם הבא”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

אתה תעביר את השרביט בסופו של דבר, מה ייחשב כשלא אמרת סתם הצהרה ואלא יקרה באמת?

”צריך מישהו שבאמת ירצה”.

מה הדרישות שלך כרגע?

”אין לי הרבה דרישות, אני רוצה שתהיה לו את יכולת הניהולית והכספית להחזיק קבוצה, זול זה לא, אז אם לבן אדם יש את היכולות הניהוליות והכספיות”.

וכמה כסף אתה רוצה על הקבוצה?

”להחזיק את הקבוצה זה לא זול”.

המכירה עצמה, כמה אתה רוצה?

”אני לא רוצה לדבר על כסף”

אי אפשר לדעת כמה אתה רוצה באמת, רציתי לשדך לך מישהו.

”אני אשמח מאוד, אני אשלח לך עמלה”

אנחנו מקווים שנדבר איתך פעם הבאה שהקבוצה שלך מצליחה, כרגע זה לא נראה טוב.

”אנחנו צריכים להשתפר, אבל אנחנו נשתפר, היינו טובים בגביע הטוטו ונהיה טובים יותר בליגה”.