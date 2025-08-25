יום שני, 25.08.2025 שעה 15:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21הפועל ת"א3
31-21מ.ס אשדוד4
30-11עירוני טבריה5
00-00בית"ר ירושלים6
00-00בני סכנין7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

מויאל: קאני? לא חושב שצריך לחזק את היריבות

שחקן העבר של בית"ר ירושלים לשיחת היום ב-ONE: "סילבה קאני יכול להיות תחליף מצוין לשועה, רק עבור סכום משמעותי ועוד שחקן זה יכול להיות דיל טוב"

|
סילבה קאני (שחר גרוס)
סילבה קאני (שחר גרוס)

שחקן העבר של בית"ר ירושלים, קובי מויאל, התארח היום (שני) בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE לקראת המשחק הערב מול בני סכנין בדוחא. מויאל דיבר על הקשיים שמצפים לבית"ר במשחק טעון שכזה, על ההתמודדות עם הסגל הלא יציב של היריבה, ועל סוגיית עתידו של סילבה קאני והאפשרות שיעזוב לקבוצה אחרת בליגת העל.

איך אתה חושב שבית”ר מגיעה הערב? יצחקי הנחית לקרקע? ניצחון קל הערב?
”זה ממש לא ניצחון קל, נגד סכנין בדוחא… שמעתי את בן חיים שאמר שגם נגד 10 שחקנים זה קשה, אז גם אני אגיד שעם כל העוינות מסביב והכל, זה לא משחק קל, ובית”ר צריכה לבוא מוכנה ולהפוך את המשחק לקל. אם זה היה משחק אחר אז הייתי מדבר על תוצאה אחרת, אבל צריך לעבור את זה וזה לא קל, נכון שהסגל של סכנין לא מוכן ולא טוב כל כך, אבל זה לא אמור לשנות לבית”ר והיא צריכה לבוא בשיא”.

“בית”ר לא יכולה לחזק את הקבוצות אגב, היא לא תיתן את סילבה לקאני למכבי חיפה וזה יחליש אותה, ראית את בעיות המשמעת עם שועה ואם יהיה פיצוץ והוא לא יישאר? אז קאני זה תחליף מצוין, לא חושב שצריך לחזק את היריבות”.

סילבה קאני (שחר גרוס)סילבה קאני (שחר גרוס)

בבית”ר לא רוצים שסילבה קאני יעזוב ויחזק את היריבות, אבל אברמוב אומר שיש את אצילי, ולדעתי זה יתפתח רק אחרי המשחק ביניהן ביום ראשון. אם תהיה התאמה בין הספרות למילים, אז אברמוב ילך על זה. אנחנו זוכרים את מכבי ת”א ששחררה את דן ביטון לב”ש והוא עשה את ההבדל, הוא פרח שם.
“אם בית”ר תקבל סכום משמעותי על קאני ועוד שחקן, זה יכול להיות דיל לשני הצדדים, אולי היא תוכל לרכוש שחקן או תחלופה מסוימת”.

בכמה היית מוכר?
”הם דיברו על שני מיליון אירו, אני לא יודע”.

הסכומים שרצים, אז כמה אתה היית שווה בתקופתך?
”אז שרצו לקנות אותי זה 3 מיליון ש”ח, וזו תקופה אחרת”.

תראה את דניאל דאפה.
”הוא מזכיר לי מאוד את טוטו תמוז. בית”ר צריכה לעשות שינוי בקו מחשבה, הם בנו סגל עמוק יותר עם שחקנים שמתחרים על ההרכב, מוזי שהחליף את שועה, נותן שקט לאצילי ואצילי נותן יותר מספרים, בית”ר תיאבק עד הסוף”.

דניאל דאפה בפעולה (רדאד גדניאל דאפה בפעולה (רדאד ג'בארה)

תוצאה הערב?
”0:2 לבית”ר”.

אני אומר 0:3 או 0:4.
”אני חושב שאתם מגזימים, אבל אם בית”ר תבקיע גול מהיר אז הם יוכלו לתת את ה-3 וה-4, אבל אם ילך קשה וסכנין תקשה, אז זה יכול להיות מסובך”.

קובי מויאל (פרטי)קובי מויאל (פרטי)
