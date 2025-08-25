אמבפה או רונאלדו? במדריד מתמוגגים מהצרפתי

קיליאן אמבפה חסר שובע. אחרי שכבש צמד בניצחון אתמול (ראשון) של ריאל מדריד על אוביידו (0:3) והוא מלך השערים של הליגה הספרדית עם שלושה שערים בשני מחזורים, ב’מארקה’ המדרידאי התמוגגו מהחלוץ. בעיתון כינו את הכושר שלו כ- ‘מצב CR7’, זכר לשחקן האגדי שכבש שערים כתחביב.

המספרים לא משקרים. בשנת 2025 אמבפה כותב סיפור שמזכיר מאוד את האובססיה לכיבושים של כריסטיאנו רונאלדו. הצרפתי כבש שוב, הפעם צמד שהרס לאוביידו את התכניות. הכוכב העכשווי של הבלאנקוס עומד כבר על 33 שערים ב-37 משחקים השנה.

עם השער אתמול בלילה, זאת כבר הפעם ה-13 שאמבפה כובש את השער הראשון במשחק עבור ריאל מדריד. 13 פעמים שהוא פורץ את הסכר של היריבה כשהכל נראה תקוע עבור הבלאנקוס. החלוץ הפך את זה ל’מקצוע’ ובכך הוא כבש כבר 47 שערים בכל המסגרות מאז הצטרף למועדון. יותר מהארי קיין (45), ורוברט לבנדובסקי (42) בפרק הזמן הזה.

רונאלדו ואמבפה (רויטרס)

בשלב הזה של העונה שעברה, נראה אמבפה מהוסס ואפילו מעט אבוד. היום הוא כמו טורף שמריח דם מקילומטרים, ונראה יותר חד מתמיד. “הוא החזיר לעצמו ארבעה קילוגרמים שאיבד במונדיאל המועדונים, רואים שהוא בכושר נהדר”. אמר מאמנו צ’אבי אלונסו.

הצרפתי כבש לא פחות מ-12 שערים בשבעת משחקי הליגה האחרונים שלו, הפעם האחרונה שמישהו עשה מישהו דומה, זה היה, ניחשתם נכון, כריסטיאנו רונאלדו, שכבש בעונת 2014/15 19 שערים רצופים בין המחזור השלישי ל-12. אמבפה אמנם עוד לא שם, אבל נראה שהוא בדרך לאותה מנטליות של הענק הפורטוגלי.