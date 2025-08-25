יום שני, 25.08.2025 שעה 13:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
43-42אספניול4
41-22בטיס5
31-31ראיו וייקאנו6
30-21חטאפה7
32-31אתלטיק בילבאו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
13-22אתלטיקו מדריד13
12-12ולנסיה14
13-12סלטה ויגו15
14-12מיורקה16
03-21סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

אמבפה או רונאלדו? במדריד מתמוגגים מהצרפתי

אחרי הצמד ב-0:3 של ריאל שהעלה אותו לפסגת טבלת מלך השערים בליגה, התקשורת כבר עשתה את ההשוואה הבלתי נמנעת לפורטוגלי: "על מצב CR7". כל המספרים

|
קיליאן אמבפה מאושר (IMAGO)
קיליאן אמבפה מאושר (IMAGO)

קיליאן אמבפה חסר שובע. אחרי שכבש צמד בניצחון אתמול (ראשון) של ריאל מדריד על אוביידו (0:3) והוא מלך השערים של הליגה הספרדית עם שלושה שערים בשני מחזורים, ב’מארקה’ המדרידאי התמוגגו מהחלוץ. בעיתון כינו את הכושר שלו כ- ‘מצב CR7’, זכר לשחקן האגדי שכבש שערים כתחביב.

המספרים לא משקרים. בשנת 2025 אמבפה כותב סיפור שמזכיר מאוד את האובססיה לכיבושים של כריסטיאנו רונאלדו. הצרפתי כבש שוב, הפעם צמד שהרס לאוביידו את התכניות. הכוכב העכשווי של הבלאנקוס עומד כבר על 33 שערים ב-37 משחקים השנה.

עם השער אתמול בלילה, זאת כבר הפעם ה-13 שאמבפה כובש את השער הראשון במשחק עבור ריאל מדריד. 13 פעמים שהוא פורץ את הסכר של היריבה כשהכל נראה תקוע עבור הבלאנקוס. החלוץ הפך את זה ל’מקצוע’ ובכך הוא כבש כבר 47 שערים בכל המסגרות מאז הצטרף למועדון. יותר מהארי קיין (45), ורוברט לבנדובסקי (42) בפרק הזמן הזה. 

רונאלדו ואמבפה (רויטרס)רונאלדו ואמבפה (רויטרס)

בשלב הזה של העונה שעברה, נראה אמבפה מהוסס ואפילו מעט אבוד. היום הוא כמו טורף שמריח דם מקילומטרים, ונראה יותר חד מתמיד. “הוא החזיר לעצמו ארבעה קילוגרמים שאיבד במונדיאל המועדונים, רואים שהוא בכושר נהדר”. אמר מאמנו צ’אבי אלונסו.

הצרפתי כבש לא פחות מ-12 שערים בשבעת משחקי הליגה האחרונים שלו, הפעם האחרונה שמישהו עשה מישהו דומה, זה היה, ניחשתם נכון, כריסטיאנו רונאלדו, שכבש בעונת 2014/15 19 שערים רצופים בין המחזור השלישי ל-12. אמבפה אמנם עוד לא שם, אבל נראה שהוא בדרך לאותה מנטליות של הענק הפורטוגלי. 

ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטים כדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */