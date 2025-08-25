יום שני, 25.08.2025 שעה 15:36
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"הנזק? בערך 30 אלף ש"ח, בסוף אלונה משלמת"

אילן יבלוקובסקי, מנהל אצטדיון נתניה, על השחתת השירותים ע"י אוהדי ב"ש: "קמתי עצוב. ברקת הייתה יכולה לקנות עוד שני שחקנים בלי ההוצאות האלה"

|
ונדליזם של אוהדי ב
ונדליזם של אוהדי ב"ש בשירותים בנתניה (פרטי)

מכבי נתניה ספגה מהפך ו-4:2 מהפועל באר שבע במחזור הפתיחה של שתי הקבוצות בליגת העל. לאחר סיום המשחק התגלו כתובות גרפיטי על קירות חדר השירותים באצטדיון מרים של היהלומים: “המחתרת באר שבע” ו-”UBS” (אולטראס באר שבע), והשחתה של פחים ומייבש ידיים. אילן יבלוקובסקי, מנהל אצטדיון נתניה, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על אותו מקרה ונדליזם של אוהדי הדרומיים בבית של הנתנייתים.

אתה מסיים את המשחק והולך לביקורת הקבועה שלך ואתה רואה את השירותים מושחתים.
”קמתי עצוב בבוקר, אכזבה, עצוב, לא יודע להגיד לך. הכתבה שהוצאתם אתמול – על הביקורת של האצטדיונים, ראיתי ואתה מכיר אותי, אני יודע לקבל ביקורות ואז ראיתי צילום של מתקן מסודר כי ככה זה, ואז בסוף המשחק אתה רואה ונדליזם, זה לא נזק, זה ונדליזם. כיסאות לפעמים נשברים, אבל אתמול זה ונדליזם, זה גם היה בסוף העונה שעברה אגב”.

ריסוסי כתובות וכו’. מה הנזק שאתה מעריך?
”שישים כיסאות בערך נשברו גם, אני מדבר רק על הצד של ב”ש כרגע, יש גם בצד השני. 30 אלף שקל בערך, לא יודעים עדיין מחיר, יש עוד משחק שנארח את הפועל פתח תקווה והאוהדים לא צריכים לבוא לאצטדיון מלוכלך, אתם גם רואים חלק מהתמונות. אני פונה לאוהדים, במשחק הקודם שנתניה ניצחה ברגע האחרון, נתנו כל דבר לאוהדי ב”ש להכניס, באנרים, שלטים, תעשו שמח, ואז בסוף אתה מקבל סטירה? ומי מקבל סטירה? שצריך לשלם את כל הנזקים ובסוף בוכים לבעלים למה לא קונים עוד רכש”.

אילן יבלוקובסקי (באדיבות המועדון)אילן יבלוקובסקי (באדיבות המועדון)

דיברת עם אלונה על זה?
”היא אישה מדהימה וכולם משלמים על הנזק כמו שצריך, גם במכבי וגם בחיפה, יש נזקים. גם בנתניה, מנסים לייצר איזושהי רמה וחבל שאתמול אחרי הכתבה הראשונה, חבל שלא שלחתם את הכתב שלכם אחרי המשחק, לא רציתי להציק לו בלילה. זה מבאס, זה ברמה שתלשו שם מייבשי ידיים, אז אם לא נשים את זה עכשיו יגידו שאין לנקות ידיים, ואתה רוצה שהקהל יבוא ומה אתם מצפים?”.

מה היה בצד השני?
“גם אוהדי נתניה שברו כמה כיסאות, הם לא עשו נזק בשירותים או משהו”.

זה ספורט לאומי, כמה כיסאות שוברים?
”אני מתחיל להאמין שזה כך”.

אם אתה יודע שיש כאלו פורענות, למה לא לשים סדרנים בשירותים ואז לתפוס אותם?
”אתה מכיר מקום בעולם שמכניס סדרן לשירותים? אסור לפי חוק”.

אלונה ברקת (רדאד גאלונה ברקת (רדאד ג'בארה)

לא לתוך התאים.
”אבל גם בתוך התאים עשו את זה”.

אני בטוח שאם תשים סדרן אז יחשבו פעמיים.
”אני מקבל את ההצעה שלך ואני מרים הנחתה למכבי נתניה, הם אמונים על הסדרנים וזה אולי יוציא להם כסף יותר, אבל זה יחסוך גם לא מעט. בדקתי עלויות וזה מיליונים”.

אני בטוח שאם תשים סדרנים אז יהיה יותר טוב.
”אין דבר שאני מכיר יותר מאצטדיונים, התבאסתי עוד יותר אחרי הכתבה שלכם”.

פח שבור בשירותי אצטדיון נתניה (פרטי)פח שבור בשירותי אצטדיון נתניה (פרטי)

גם אוהדי נתניה, זה הבית שלהם. מה הם רוצים? למה הם משחיתים? גם בבית משחיתים ככה? הכל נובע מזה שלא תופסים אותם ואין עונשים שמרתיעים. תעשה תוכנית עם המשטרה.
”אפשר להלקות את המשטרה כל הזמן, אבל האם זה באמת תפקיד שלהם? אני לא יודע”.

צריך לעקור את התופעה הזאת.
”יש לי היום משחק לדוגמה ותאר לעצמך שזה היה עם קהל רב יותר, איך אתה פותח את האצטדיון לזה? אתם נוגעים בהרבה אנשים אתם, אני גם אומר, אוהדי ב”ש לא עושים נזק למכבי נתניה, יש יריבות אני מבין, אבל אתם עושים נזק לב”ש כי בסוף אלונה משלמת. עם כל הכסף שאלונה שילמה לי בשנים האחרונות, הייתה יכולה לקנות שני רכשים חדשים”.

הרס באצטדיון נתניה אוהדי ב"ש השחיטו

אני מקווה שלא נעלה אותך בזמן הקרוב.
”אנחנו כבר בשיפוצים, אני חושב שזה נושא חשוב”.

כתובות גרפיטי נוספות (פרטי)כתובות גרפיטי נוספות (פרטי)
פתחה וחזק ואז הכל התהפך,הפסד כואב לנתניה
