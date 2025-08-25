"מבחינת בית"ר, לי און יהיה או באשדוד או ביציע"

כל הסימנים מצביעים על כך שלי און מזרחי בדרך החוצה מבית”ר ירושלים, אך עדיין לא ברור באיזה מתווה השחקן יעזוב את הקבוצה, לאחר נפילת העסקה עם מ.ס אשדוד. אביו של השחקן, איתן מזרחי, עלה היום (שני) לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE ושיתף על המצב של בנו.

מה קורה עם הילד שלך? למה והא לא משחק? מה הסיפור?

”ברור שהוא תחת חוזה בבית”ר, הוא בית”ריסט לכל דבר והמטרה שלו זה להישאר במועדון הזה שהוא גדל בו, לפעמים תוכניות משתנות ובגדול אנחנו הופתענו מהמצב”.

שהצוות המקצועי לא מחזיק ממנו?

”לא יועד אם זה נקרא שלא מחזיקים ממנו, הוא רוצה לשחק ואני חושב שמגיע לו לשחק, הוא הראה את הניצוצות ואני חושב שלא ראו כלום ממנו עדיין”.

היו לו משחקים טובים בשנה שעברה, יש רף התקדמות.

”גם בגביע הוא נתן גול שהעלה שלב את הקבוצה, גם השווה ל-3:3 מול מכבי חיפה, ברור שמגיע לכל שחקן, במיוחד כשהוא מביא יכולות אז מגיע לו המשכיות וככה בונים שחקני כדורגל וככה בניתי שחקנים שהגיעו רחוק. לפעמים זה שונה מה שמצפים למה שקורה”.

אברמוב רצה טרייד לאשדוד, אתם רציתם להפועל חיפה, איפה זה עומד כרגע? הוא יישב ביציע? איך אתם פותרים את המשבר בין הצדדים?

”הוא קיבל גם הצעות מנתניה והפועל חיפה, גם אשדוד, וברור שאנחנו מברכים על כל הצעה שאנחנו מקבלים ומעריכים את זה, כמו כל החלטה שמתקבלת אז ברור שהכדורגלן ובמיוחד שחקן צעיר צריך לראות התקדמות ולהגיע למקום הכי ראוי מבחינת דקות שהוא מקבל, נוכחנו לדעת שזה קצת מוגבל אצלנו והמקום היחיד שאפשר לעבור זה לאשדוד. לא שחס וחלילה ממעיטים מהערך, אבל הוא קיבל הצעות כלכליות גם טובות יותר וגם מבחינה מקצועית שרצו אותו יותר, המאמנים דיברו איתו, גם אשדוד וסילבס דיברו”.

לי און מזרחי בטירוף (רדאד ג'בארה)

אז למה זה לא נסגר עם אשדוד? פערים כלכלים?

”ההתנהלות גם מבחינת המעבר, הוא לא התנהל דרך לי און והוא לא היה מודע לזה, הם רצו לעשות טרייד וגם זה שהוא עובר רק בהעברה ומגיע לכמה שנים שרצו וכו’”.

אברמוב אמר שלי און רוצה לעבור לאשדוד ואז הוא התחרט, איך זה מתחבר?

”אני אעשה קצת סדר, לי און נולד בבית”ר ואוהב את בית”ר, יש לו אהדה גדולה מכל הקהל ואוהבים אותו מאוד, הוא מבחינתו רק בבית”ר והוא רצה להמשיך וזה החלום שלו, להצליח ולהתפתח בבית”ר. בחיים הוא לא ביקש לעבור ובטח לא לאשדוד או קבוצה אחרת, מי שפנו לבית”ר אלה הקבוצות”.

איך זה יסתיים אז? הוא לא משחק כרגע, הוא ביציע וזה לא טוב. איך אתה הולך לסגור דברים ולקדם את זה?

”ברור שהוא צריך לשחק, מה שקורה כרגע זה שהוא לא מתלבש ולא בסגל, אנחנו רוצים שהוא ישחק ויחזור לעניינים, אנחנו כרגע בצומת דרכים ואנחנו מבינים שזה או אשדוד או בית”ר, אבל מבחינת בית”ר זה לא באמת, מבחינתם זה יציע או אשדוד”.

אלמוג כהן אמר משהו?

”הוא אמר שהוא לא בתוכניות”.

אז אין לו מה לחפש שם. מבחינתך לפנות לבית הדין לעבודה לבקש שחרור? האם תעשה צעדים בגלל המצב?

”אני מאמין שבסוף נסגור את הדברים בצורה טובה, אנחנו מכבדים את המועדון”.

דיברת עם אברמוב?

”פעם או פעמיים, מבחינת בעלים יש לו את החשיבה שלו והדרך שלו ומה שמקובל עליו, זאת זכותו. הוא לא נמצא בסיטאוציה של קאני לדוגמה שמשותף ומשחק, אם בא מועדון לשחקן כדורגל צעיר, ואומר לו שאתה לא בתוכניות ונותן לו את ברכת הדרך והשחקן אומר שיש לו חוזה והוא איתם יד ביד ומאמין ביכולות, מגיעות קבוצות שרוצות אותו שמתאימות לו, כמובן שהעדיפות זה לשחק בבית”ר, אבל לצערנו זה בא הפוך, בא נגדנו. אנחנו מביאים הצעות וגם הצעות מקובלות ורלוונטיות גם מבחינת המועדון, אבל זה לא קורה, אנחנו מכבדים את המועדון”.