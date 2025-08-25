אביו של בלינגהאם התעמת עם מנהל דורטמונד

לא פתיחה פשוטה לג’וב בלינגהאם בבורוסיה דורטמונד. הקשר האנגלי הצעיר, שהצטרף הקיץ מסנדרלנד האנגלית ונושא עמו את שם המשפחה המפורסם בזכות אחיו ג’וד מריאל מדריד, הוחלף כבר במחצית המשחק מול סנט פאולי שהסתיים ב-3:3.

ניקו קובאץ’, מאמן דורטמונד, לא היסס והותיר את בלינגהאם הצעיר בחדר ההלבשה במחצית. לפי דיווחים ב-“סקיי ספורט גרמניה”, ההחלטה לא התקבלה היטב בקרב בני משפחתו – אביו, מארק, ואמו, דניס, ואף נטען כי ירדו בעצמם לאזור חדרי ההלבשה.

לאחר שריקת הסיום, מארק בלינגהאם אף נראה, כך לפי הדיווחים, מתעמת עם מנהל הספורט של דורטמונד, סבסטיאן קל, האיש שדחף לצירוף בנו לקבוצה. ביקור חריג שכזה לא התקבל בעין יפה במועדון הגרמני.

קל הגיב באופן חד-משמעי שעות לאחר מכן, מבלי לנקוב בשמות: “כולנו מאוכזבים מהתוצאה, אך אזור חדרי ההלבשה שמור לשחקנים, מאמנים והנהלה בלבד, לא למשפחות ויועצים. זה לא יקרה שוב, והבהרנו זאת לכל המעורבים”.

בדורטמונד רגילים לראות משפחות ושחקנים קרובים באזורי חדרי ההלבשה לאחר משחקים, אך ייתכן שהמקרה עם בלינגהאם ישנה את הנהלים ויביא להקשחת גישה בנושא.