אליפות ישראל בכדורעף חופים חוזרת לחוף פרישמן

לקראת סוף חודש אוגוסט, ענף כדורעף החופים הישראלי יתכנס לאירוע הדגל שלו: אליפות ישראל בכדורעף חופים. התחרות המרכזית, המבטיחה שלושה ימי ספורט לוהטים, תתקיים בחוף פרישמן בתל אביב בתאריכים 27 ל-29 באוגוסט.

האליפות, בשיטה ארצית, תכלול ארבע קטגוריות שונות: גיל 16, גיל 18, דרג ב' ודרג א', כאשר לכל קטגוריה יתקיימו תחרויות נפרדות לגברים ולנשים. זהו המקום שבו נולדים חלומות, נקבעים גורלות ונכתבים הסיפורים הגדולים של ספורט כדורעף החופים הישראלי.

מתחם האליפות בחוף פרישמן נבחר לא במקרה. מאז שנת 2019, אז אירח לראשונה את טורניר הסבב העולמי FIBV Tour - STAR 1, הוא הפך למגרש הבית האהוב של הענף, ומשמש כמוקד עלייה לרגל מרגש לאירועי ספורט חופים. כאן, על החול הרך של תל אביב, עם קולות הים ברקע ושמש הים התיכון מלטפת את הפנים, נפגשים חלומות עם מציאות.

מאחורי הארגון עומד איגוד הכדורעף שמשקיע רבות בענף כדורעף החופים בשנים האחרונות, בשיתוף פעולה מחודש עם חברת מיתוס ספורט, יחד עם רשות הספורט העירונית של עיריית תל אביב-יפו, שותפות שמעידה על האמונה הגדולה בפוטנציאל של הענף הצומח.

יושבת ראש איגוד הכדורעף, רינה דור, הדגישה את חשיבות האירוע: “ענף כדורעף החופים נמצא בתנופה מרגשת בכל החזיתות. אנחנו באיגוד מבינים את המשמעות העמוקה ורואים באליפות ישראל אירוע דגל מלהיב לספורטאים שלנו. אנו מעמידים אליפות בסטנדרט בינלאומי ומצפים לראות את כל אוהבי הספורט מתכנסים על החול לחגוג יחד את החגיגה הגדולה הזו”.

עיריית תל אביב – יפו מעודדת את מגוון פעילויות הספורט החופי לאורך 14 ק"מ של רצועת חוף וענפי ספורט החופים, בהם כדורעף החופים ומשחק הפוצ'יוולי, הולכים ומתפתחים בעיר בשנים האחרונות. העירייה מעמידה 55 מגרשי כדורעף לרווחת התושבים וקידום הענף, לצד מגרשי פוצ'יוולי, מטקות, גלישה ועוד. בשנה שעברה, נחנך לראשונה בישראל בחוף הדולפינריום מרכז ספורט ימי – קהילתי, שמזמין את תושבות ותושבי העיר לעסוק בפעילות ספורט דוגמת גלישת גלים, SAP, חתירה ועוד.

ציפי ברנד, סגנית ראש העירייה והממונה על רצועת החוף והפארקים: “רצועת החוף שלנו היא היהלום של העיר תל אביב יפו, וספורט החופים במיוחד הכדורעף והפוצ'יוולי הפכו לחלק חשוב בתעודת הזהות של העיר שלנו: מקצוענות אמיתית והישגיות לצד חופש ושפיות גם בימים קשים אלו. עיריית תל אביב יפו תמשיך להשקיע ביתר שאת בקידום ענפי ספורט החופים במגרשים, רשתות, תאורה לרווחת התושבים והספורטאים המקצועיים ותקדם אירוח ספורטאים ותחרויות בינלאומיות בעיר”.