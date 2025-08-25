יום שני, 25.08.2025 שעה 22:49
יום שני, 25/08/2025, 22:00אצטדיון סנט ג'יימס פארקליגה אנגלית - מחזור 2
ליברפול
דקה 50
0 1
שופטת: סיימון הופר
ניוקאסל
ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
41-52צ'לסי3
42-42נוטינגהאם פורסט4
32-41ליברפול5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
10-01ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20
הרכבים וציונים
 
 
ראיין חראפנברך במאבק עם ז'ואלינגטון (רויטרס)
המחזור השני של הפרמיירליג ננעל כעת, כשניוקאסל פוגשת את ליברפול במשחק חם בסנט ג’יימס פארק של המגפייז. הקבוצה של ארנה סלוט יוצאת לאחד המגרשים המאתגרים באנגליה כשהיא רוצה להשיג 3 נקודות חשובות להמשך העונה.

השחורים לבנים פתחו את העונה לא כמו שהם רוצים, אחרי תיקו קשה 0:0 במחזור הראשון בחוץ נגד אסטון וילה, שגם הייתה ב-10 שחקנים. במרכז הסערה העכשווית נמצא הכוכב אלכסנדר איסאק, שהוציא הודעה פומבית על כוונתו לעזוב את הקבוצה ולא צפוי לשחק היום.

מנגד, האדומים מגיעים במצב רוח קצת יותר מרומם, אחרי שניצחו במחזור הראשון 2:4 את בורנמות’ באנפילד, כשהרכש החדש הוגו אקיטיקה אף כבש שער בכורה בליגה. החבורה של סלוט באה עם שחקני רכש נוספים כמובן, כמו הכוכב הגדול פלוריאן ווירץ.

מחצית ראשונה
  • '45+3
  • כרטיס אדום
  • לאחר שקיבל את הכרטיס הצהוב, ההחלטה שונתה על ידי צוות הואר, שקרה את השופט אליו והסב את תשומת ליבו לעבירה הקשוחה שעשה גורדון. הכרטיס הצהוב בוטל והוחלף באדום, במה שהשאיר את המארחת בעשרה שחקנים
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • המשחק האגרסיבי המשיך: גורדון עשה עבירה קשוחה על ואן דייק וקיבל את הכרטיס הצהוב גם הוא
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • גם ניוקאסל קיבלה כרטיס צהוב וזה לחובת שחקנה דן ברן
אדי האו תופס את הראש אחרי השער של ליברפול (רויטרס)אדי האו תופס את הראש אחרי השער של ליברפול (רויטרס)
  • '35
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ליתרון 0:1: בניגוד גמור למהלך המשחק, ראיין חראפנברך העלה את האורחת ליתרון עם בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה. ניוקאסל בהלם
  • '29
  • אחר
  • המארחת נראית עוצמתית, במיוחד עם שלישיית הקישור שמובילה אותה, והיא מגיעה למספר מצבים טובים אך ללא האיכות בפעולה האחרונה. ליברפול מתקשה לצאת קדימה
  • '28
  • החמצה
  • מצב ממשי ראשון לניוקאסל: בארנס היטל באדף הימני והגביה כדור שנחת על ראשו של גורדון, אך הנגיחה שלו עברה מעל המשקוף
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • בהמשך ישיר: קונאטה הוא השחקן השני של ליברפול שקיבל כרטיס צהוב במשחק זה
  • '22
  • אחר
  • ליברפול מרבה לבצע עבירות על שחקני ניוקאסל, אך המארחת לא מנצלת עד כה את הבעיטות החופשיות
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • בשלב מוקדם של המשחק: ראיין חראפנברך הוא השחקן הראשון שקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סיימון הופר הוציא את המשחק לדרך!
